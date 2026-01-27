China Taipéi y Venezuela se unen a la Baseball Champions League Americas

LA PLANA MAYOR. Los de pantalón largo prometen grandes emociones.

La BCLA vuelve a la Ciudad de México

La Baseball Champions League Americas (BCLA), que reúne a los equipos campeones de las principales ligas del continente, regresará del 24 al 29 de marzo al Estadio Alfredo Harp Helú, ubicado en la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, en Ciudad de México.

Esta será la tercera edición del certamen y la segunda consecutiva en territorio mexicano.

NUEVOS INVITADOS: CHINA TAIPÉI Y VENEZUELA

La justa contará con la participación de los Diablos Rojos del México, actuales monarcas del torneo; y de representativos de Estados Unidos (Kane County Cougars), Cuba, Nicaragua (Dantos de Managua), además de la incorporación de Venezuela y la presencia como invitado especial de China Taipéi, representado por los CTBC Brothers.

La competencia está limitada a seis equipos, explicó Guillermo Ramírez González, comisionado de la BCLA, por lo que Puerto Rico y Curazao, presentes en 2025, quedaron fuera.“Puerto Rico es una liga naciente, platicamos con ellos, analizamos la situación y su nivel… lo mismo con Curazao, pero cuando logramos cerrar a Taiwán y Venezuela, pues alguien tenía que quedar fuera”, señaló.

EL CRITERIO: NIVEL Y ESPECTÁCULO

“Por Cuba viene su campeón; Estados Unidos es fundador; México es sede y actual campeón de la BCLA; Venezuela es un gran club. No fue fácil, pero estamos priorizando el nivel y el espectáculo”, añadió el directivo.

En el anuncio del torneo estuvieron presentes Horacio de la Vega, presidente de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB); Jorge del Valle, en representación de los Diablos Rojos; así como delegados de Cuba, la American Association (EUA) y funcionarios conectados vía videollamada desde Venezuela, Nicaragua y la CPBL (China Taipéi).

UN TORNEO QUE BUSCA CRECER EN EL ESCENARIO INTERNACIONAL

El certamen busca consolidarse en el panorama mundial y se realizará tras dos grandes eventos del calendario beisbolero: la Serie del Caribe, que se organizará en Guadalajara, Jalisco, y el Clásico Mundial de Beisbol, coordinado por MLB.

El año pasado, disputado en el mismo escenario de la Ciudad de México, el torneo registró entradas muy bajas, e incluso algunos juegos se disputaron sin espectadores, un reto que la organización busca revertir en 2026.

FORMATO DE COMPETENCIA Y CALENDARIO

Los seis equipos estarán divididos en dos grupos:

Grupo 1: México, Estados Unidos y Venezuela

México, Estados Unidos y Venezuela Grupo 2: Cuba, China Taipéi y Nicaragua

Habrá dos juegos por día, programados a las 10:00 horas y 19:00 horas (tiempo del centro de México).La final se disputará el domingo 29 de marzo.