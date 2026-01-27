Los Bills ascienden a Joe Brady y lo hacen el nuevo head coach del equipo

Joe Brady Después de más de una semana, Buffalo designó a su nuevo entrenador en jefe, quien venia trabajando en el equipo como coordinador ofensivo de Sean McDermott

Después de algunos días de búsqueda y entrevistas, los Buffalo Bill designaron a su coordinador ofensivo, Joe Brady, como el nuevo entrenador en jefe del equipo y quien venía desarrollando su pesto desde 2023. De esta forma, tendrá su primera oportunidad como entrenador en jefe de un franquicia de la NFL luego de la eliminación del equipo en la Ronda Divisional ante los Denver Broncos.

Los Bills promueven a Joe Brady como el nuevo head coach

Apenas la semana pasada, los Bills tomaron la decisión sorpresiva de destituir a Sean McDermott como entrenador en jefe del equipo luego de caer en la Ronda Divisional. El equipo ha sufrido múltiples eliminaciones desde 2018 y se convirtió en el coach número 11 esta campaña en perder su puesto.

Ahora, el equipo ha decidido darle continuidad a Joe Brady como el nuevo entrenador en jefe después de tres años en el equipo. Brady comenzó como entrenador de quarterbacks en 2022 y fue ascendido como coordinador ofensivo en 2023 tras el despido de Ken Dorsen durante la temporada.

Durante las últimas semanas Joe Brady recibió múltiples solicitudes de entrevistas para entrenador en jefe y coordinador ofensivo de diferentes equipos, destacando como una de las opciones más atractivas para ocupar puesto. Su trabajo ha sido señalado como uno de los principales factores para el desarrollo y consolidación de Josh Allen, quien fue MVP de la temporada 2024.

¿Qué equipos busca todavía head coach en la NFL?

Con esta designación, el carrusel de entrenadores en jefe se encuentra casi completo tras un año récord en el que 10 head coaches perdieron su puesto.

Cleveland Browns - vacante

Arizona Cardinals - vacante

Las Vegas Raiders - vacante

Pittsburgh Steelers - Mike McCarthy

New York Giants - John Harbaugh

Baltimore Ravens - Jesse Minter

Tennessee Titans: - Robert Saleh

Miami Dolphins: - Jeff Hafley

Atlanta Falcons - Kevin Stefanski

El acuerdo es por cinco años, mostrando la confianza que tiene la franquicia en que Brady puede dar el paso extra que le ha faltado a este equipo para llegar al Super Bowl.