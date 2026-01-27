Patrick Reed sigue en el Tour Europeo, mientras decide si continúa en LIV Golf

Imagen de Dubái. Patrick Reed se siente cómodo jugando en el DP World Tour. (Foto especial)

Patrick Reed deshoja la margarita sobre alargar su contrato con LIV Golf, pero el estadounidense no pierde tiempo y jugará un evento más del DP World Tour, en el Bahrain Championship en el Royal Golf Club en Kingdom of Bahrain del 29 de enero al 1 de febrero.

El estadounidense declaró tras su victoria por cuatro golpes en el Hero Dubai Desert Classic, el domingo anterior, que aún no ha firmado una extensión de contrato con LIV. La temporada de LIV Golf comienza el 4 de febrero en Riad.

Mientras decide continuar o no con la gira de inversión saudí, el jugador de 35 años excampeón del Masters, planea pasar el resto del 2026 en el DP World Tour con la esperanza de ser uno de los 10 mejores jugadores del ranking de la Carrera a Dubái.

Reed abandonó el PGA Tour para unirse a LIV en 2022. Liga en la que ha ganado un título individual en cuatro temporadas y espera jugar junto a Dustin Johnson con los 4 Aces este año.

Brooks Koepka, cinco veces campeón de Majors, abandonó LIV Golf en diciembre y ya se reincorporó al PGA Tour bajo el “programa de miembros que regresan” y que cierra el 2 de febrero, dos días antes del inicio de la temporada de LIV, y solo está abierto a Cameron Smith, Jon Rahm y Bryson DeChambeau, quienes, de momento, se dicen fieles a LIV Golf.

Otros jugadores LIV que jugarán esta semana en Bahrain son el español Sergio García, capitán de los Fireballs GC; el inglés Laurie Canter y el belga Thomas Detry, todos ellos también jugaron el Dubai Desert Classic la semana anterior.