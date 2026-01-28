Brooks Koepka destinado a llamar la atención en Farmers Insurance Open

Desde este jueves juega en el PGA Tour. Brooks Koepka reconoció sentirse nervioso, pero deseoso de escribir un nuevo capítulo en su vida. (Foto especial)

En su condición de ‘Jugador de Regreso’ al PGA Tour, Brooks Koepka será uno de los jugadores a seguir desde este jueves en el Farmers Insurance Open en Torrey Pines Golf Course en San Diego, California.

El ganador de cinco Majors que se ausentó tres años y medio para vivir una experiencia diferente en LIV Golf aceptó ante los medios sentirse nervioso en su retorno.

“Creo que es un nuevo comienzo para mí. Es solo un capítulo más en mi vida. Estoy emocionado por ello. Siento que mi juego está en muy buena forma y quiero ver dónde está. Estoy súper emocionado”.

Para Koepka de 35 años, será la quinta vez que juegue el Farmers Insurance Open y solo ha superado un corte en 2015, año que terminó en el T41.

En el segundo torneo de la temporada del PGA Tour estará ausente Scottie Scheffler, número uno del mundo, quien ganó el domingo The American Express y con quien Brooks tiene muchos deseos de competir, al igual que con Rory McIlroy, que aún no debuta esta temporada en el PGA Tour.

Xander Schauffele hace su debut en la temporada

En ausencia de los número 1 y 2 del mundo, Xander Schauffele es quizás otro gran nombre a seguir. El californiano, número 6 en el ranking mundial, hace su debut en la temporada.

También jugarán el sueco Ludvig Åberg, los estadounidenses Patrick Cantlay, Max Homa, JJ Spaun, el inglés Justin Rose y el campeón defensor Harris English.

Koepka compartirá grupo los dos primeros días con Ludvig Åberg y Max Homa. La bolsa a repartir es de 9.6 millones de dólares.

Emilio González, entre los latinos

Sin tanta expectativa, pero con la misión de hacer buena presencia en el grupo de los latinos están, el mexicano Emilio González, los argentinos Alejandro Tosti y Emiliano Grillo, el colombiano Camilo Villegas y el puertorriqueño Rafael Campos.