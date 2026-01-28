La importancia de las pruebas de España...

DÍA LLUVIOSO. Al tratarse de pruebas a “puerta cerrada” no tenemos acceso a los tiempos por vuelta, y solamente algunos equipos han hecho públicos sus resultados o sentir de los pilotos.

Finalmente escuchamos el nuevo sonido de los Fórmula 1. Las pruebas de pretemporada en Barcelona, España, que se llevan a cabo justo en esta semana, nos permiten conocer algo más que el diseño de pintura de las escuderías, y es un gran termómetro de lo que podemos esperar en el Gran Premio de Australia, el 8 de marzo. Cierto, faltan muchos kilómetros de pruebas con dos tandas más en Bahrain, pero desde ahora podemos ver —más allá de los tiempos— cuáles son los equipos con mayores avances en la fiabilidad del motor y en el desempeño de sus pilotos e ingenieros, así como las escuderías que nos quedan a deber.Para muchos, el que Audi y Cadillac ya estén en el Circuito de Barcelona es un triunfo, pero la realidad es que nos demuestra el alto nivel de compromiso y apuesta de esas organizaciones...

BANDERA VERDE…

Por el contrario, la ausencia de Williams en los primeros tres días en pista deja al descubierto que la escudería de Carlos Sainz Jr. y Alex Albon carga con problemas en el área de diseño, ingeniería y desarrollo. No tener el auto a tiempo es una muestra de sus deficiencias. Aston Martin, uno de los equipos con mayor capital en la parrilla, también tuvo contratiempos que le evitaron llegar a Barcelona desde el día 1, pero han anunciado que llegarán el jueves.Aston Martin se enfrentó a la construcción de sus nuevas instalaciones, incluido un edificio dedicado exclusivamente al área de diseño, comandado por el genio Adrian Newey. Se espera que la escudería propiedad de Lawrence Stroll y que tiene como pilotos a Fernando Alonso y Lance Stroll, aproveche los últimos días de estas pruebas, pues necesitan implementar el trabajo con Honda, toda vez que el año pasado corrían motores Mercedes.Se esperaba que este martes pudiera estar en pista McLaren, pero tampoco fue así...

ENTRADA A PITS…

Y es que la escudería campeona mundial, sabedora de que sólo puede rodar en tres de los cinco días en Barcelona, decidió esperarse para hoy o mañana, debido al mal clima que atacó la región y que tuvo lluvia todo el martes.Quien sí salió, a pesar de la lluvia, fue Ferrari, con Charles Leclerc al volante. El monegasco estuvo por la mañana. En la sesión vespertina fue el siete veces campeón mundial Lewis Hamilton quien rodó en el Ferrari; sin embargo, la jornada terminó prematuramente debido a una salida de pista y contacto con el muro de contención de parte del recién llegado a Red Bull Racing, Isack Hadjar. El francés sustituyó a Max Verstappen en el asiento del RB22 y demostró que el segundo piloto del equipo seguirá siendo un tema durante todo el año...

SALIDA DE PITS…

Al tratarse de pruebas a “puerta cerrada” no tenemos acceso a los tiempos por vuelta, y solamente algunos equipos han hecho públicos sus resultados o sentir de los pilotos, como Cadillac F1. La escudería recién llegada tuvo tanto a Sergio Pérez como a Valtteri Bottas en el primer día, y el mexicano compartió que, a pesar de ser muy grato el estar de vuelta, el auto presentó muchos problemas, lo que para él debe ser tomado como una buena noticia, pues les da margen de maniobra para mejorar, toda vez que nunca antes habían estado en pista.Todo lo que encuentre Cadillac en las pruebas de pretemporada será de mucho valor para prevenir fallas en el arranque de campaña, en el Albert Park de Melbourne. El que estuvieran estos días en España les beneficiará en exceso sobre equipos de bajo presupuesto, o que se abstengan de rodar… como Williams...

BANDERA A CUADROS…

Una vez que finalicen las pruebas de España, este viernes 30, continuaremos con la presentación de diseños de pintura, que son un gran escaparate para los patrocinadores y un gran imán para la inversión. Cadillac se mostrará al mundo en un comercial televisivo, justo en pleno Super Bowl, el 8 de febrero, y un día después, Aston Martin hará lo propio. La serie llevará a cabo una segunda tanda de entrenamientos, del 11 al 13 de febrero en Sakhir, y se espera que ahí, por vez primera en el año, estén reunidos los 11 equipos. Ese será nuestro verdadero referente en cuanto a desempeños con las nuevas regulaciones. No hay más...Así las cosas… sobre ruedas…