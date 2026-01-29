Alejandro del Rey y Freddy Schott lideran el Bahrain Championship

Comparte liderato. El español Alejandro del Rey tiene un buen inicio en el Bahrain Championship del DP World Tour. (Foto especial)

Con un primer recorrido de 65 golpes (-7) el español Alejandro del Rey y el alemán Freddy Schott comparten la punta del primer recorrido en el torneo Bahrain Championship del DP World Tour.

El estadounidense Patrick Reed, quien el miércoles renunció a LIV Golf, no tuvo el mejor inicio de torneo y firmó ronda de 71 (-1) que lo colocan por arriba de la media tabla.

En tanto, el español Del Rey, de 27 años y 228 en el ranking mundial, tuvo una actuación impecable con siete birdies libre de bogeys.

“He aprovechado las buenas condiciones que había a primera hora, un poco más tranquilo con el viento”, comentó el madrileño, quien tiene en su palmarés un único título, el campeonato Ras Al Jaimah, en Emiratos Árabes, del circuito europeo, conquistado hace un año.

En el caso de Schott, 436 del mundo, comenzó el recorrido con un doble bogey, pero se recompuso el camino y sumó un eagle, ocho birdies, además de un bogey, para colocarse también en la punta.

Cinco jugadores empatan al segundo sitio

A un golpe de los lideres se colocan cinco jugadores: el inglés Laurie Canter, campeón en la pasada edición, el australiano Daniel Hillier, el sueco Niklas Lemke, el alemán Nicolai Von Dellingshause y el indio Shubhankar Sharma.

Los también españoles Jorge Campillo (-4) y Nacho Elvira (-3), comparten las posiciones 15 y 20 de manera respectiva. Mientras Sergio García, Ángel Ayora, Eugenio López-Chacarra y Rafa Cabrero Bello firmaron -2 golpes.

Patrick Reed, quien el domingo anterior ganó el Dubai Desert Classic, empezó con ronda de 71 (-1) en un empate al sitio 58 y con opciones de mejorar en las tres rondas restantes.

Reed se convirtió en el segundo jugador estadounidense en renunciar a LIV Golf el miércoles, después de Brooks Koepka.