¡Julián Quiñones no deja de hacer goles! El delantero mexicano suma ocho partidos seguidos anotando

Julián Quiñones El delantero del Al-Qadsiah ha hecho gol en todos los partidos que ha disputado este 2026 y sigue en gran momento,

Julián Quiñones continúa con su brillante 2026 y marcó un nuevo gol en la Liga Árabe, ahora en el empate de su equipo ante el Al-Hilal. El delantero mexicano suma ya ocho partidos consecutivos marcando gol y como uno de los máximos anotadores del futbol árabe.

Julián Quiñones sigue “on fire”: así fue su gol conta el Al-Hilal

Sí, Julián Quiñones volvió a anotar un gol en este mes de enero. El delantero mexicano apareció al minuto 76 del partido para rematar de cabeza un tiro de esquina cobrado por Musab Al Juwayr y derrotar al arquero Bono. De esta forma, el ex del América, Atlas, Tigres y Lobos BUAP hizo la anotación del triunfo.

Quiñones se encuentra en el mejor momento de su carrera luego de una racha de ocho partidos consecutivos haciendo gol con su equipo. Además, de esta manera se coloca como el segundo máximo anotador de todo el fútbol árabe con 17 anotaciones, sólo por debajo de las 18 de Ivan Tooney y por encima de las 16 de Cristiano Ronaldo.