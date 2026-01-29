Salón de la Fama de la NFL podría destituir a votantes que hayan violado los estatutos: ¿Fue por no elegir a Bill Belichick?

Bill Belichick Ante la reprobación de aficionados y deportistas que señalaron la injusticia de no incluir a Bill Belichick en el Salón de la Fama, la NFL publicó un comunicado; podrían destituir votantes que violen los estatutos del proceso de selección.

La votación para seleccionar a los nuevos integrantes del Salón de la Fama de la NFL se realizó a principios de este enero del 2026, mas el resultado sorprendió a la afición del fútbol americano, a sus deportistas e incluso a políticos cuando se reveló que Bill Belichick no fue seleccionado, a pesar de haber ganado el Super Bowl seis veces.

El impacto de la noticia recorrió las redes sociales y los medios inmediatamente, generando una reprobación colectiva hacia tal decisión que atrajo la mirada del Comité del Salón de la Fama de Fútbol Americano Profesional, el cual emitió un comunicado de prensa relacionado al tema, sin mencionar directamente a Belichick.

Deportistas señalan la “injusticia” de no elegir a Belichick para el Salón de la Fama este 2026

La tarde del martes 27 de enero de 2026, en Canton, Ohio, se abrió el proceso de votación para elegir a los nuevos integrantes del Salón de la Fama de la NFL, suceso que mantuvo los reflectores sobre el entrenador Bill Belichick ante la alta posibilidad de que sería uno de los seleccionados; lamentablemente, el seis veces ganador del Super Bowl quedó fuera en su primer año elegible.

De acuerdo con los reportes, Belichick no reunió los 40 votos de 50 necesarios para ingresar, requisito indespensable en el primer año de elegibilidad, lo que causó una inmediata ola de reprobación por parte de la afición y deportistas, tanto activos como retirados, hacia el Comité.

Por otra parte, fuentes comunicaron a medios estadounidenses que —al contactar con Belichick— lo describieron “desconcertado y decepcionado” por no conseguir al menos el 80% de apoyo por parte de los miembros del comité del Salón de la Fama, decepción que fue compartida por Tom Brady, de quien fue entrenador por casi dos décadas.

“Si él no es miembro del Salón de la Fama en su primer intento, entonces ningún entrenador debería serlo”, expresó Brady, defendiendo la trayectoria de Belichick a pesar de las asperezas finales que llegaron a existir con su antiguo entrenador.

I can’t be reading this right.



This has to be some knock-off Hall of Fame or something, it can’t be the actual NFL Hall of Fame.



There is not a single world whatsoever in which Bill Belichick should not be a First-Ballot Hall of Famer. https://t.co/OXhL1Sd4FM — JJ Watt (@JJWatt) January 27, 2026

El rechazo a esta decisión se extendió a otros ex jugadores, como J.J. Watt y Aqib Talib, éste último declarando que se trataba del “robo más grande en la historia de la NFL”; mientras que Patrick Mahomes, actual estrella del fútbol americano, señaló: “Una locura... ni siquiera entiendo cómo esto puede ser posible”.

La NFL emite comunicado de prensa tras dejar fuera a Belichick del Salón de la Fama

Ante los señalamientos de medios, afición y deportistas, incluyendo al basquetbolista de Los Ángeles Lakers,LeBron James, el Comité del Salón de la Fama de la NFL emitió un comunicado de prensa respecto a la selección de este 2026.

A pesar de que no mencionaron directamente a Belichick, la NFL informó que “comprende y respeta la reacción apasionada de muchos aficionados”, afirmando que dicha pasión es lo que impulsa el juego.

The Pro Football Hall of Fame released a statement today that it could remove voters who violated bylaws: pic.twitter.com/zrbOI0ugUP — Adam Schefter (@AdamSchefter) January 28, 2026

Añadieron en su comunicado que respetan a los miembros del Comité de Selección cuando “siguen los estatutos del proceso de votación”, asegurando que cada año se revisa dicho proceso y la selección de las 50 personas que lo componen.

Sin embargo, aclararon que, en caso de determinar que algún miembro violó los estatutos del proceso de votación, se tomarían “medidas” al respecto; en otras palabras, señalaron la posibilidad de destituir del Comité a los infractores.

“La selección de una nueva Clase es la tarea más importante que el Salón de la Fama supervisa cada año, y la integridad de este proceso no debe cuestionarse”, declararó el Comité de Canton, Ohio.

¿Por qué Bill Belichick no entró al Salón de la Fama de la NFL?

Las personas que componen el Comité del Salón de la Fama de Fútbol Americano Profesional son principalmente periodistas veteranos de la NFL y figuras del deporte en cuestión, tales como el exgerente de los Bills, Bill Polian, y el ex-entrenador Tony Dungy, ambos miembros del Salón de la Fama.

De acuerdo a los reportes realizados a medios estadounidenses, los integrantes del Comité señalaron las estrategias de “trampa” en el historial de Belichick, destacando las polémicas de Spygate y Deflategate; la primera, consistió en el espionaje a otros equipos, mientras que la segunda supone que mandó a desinflar balones al equipo rival para obtener la ventaja.

Las mismas fuentes apuntaron que Polian, uno de los principales rivales de los Patriots durante su dinastía, sugirió a algunos de los votantes que Belichick debería “esperar un año más” antes de ser seleccionado para el Canton, Ohio.

A pesar de la polémica resultante, es importante señalar que Belichick llegará al Salón de la Fama paulatinamente; sin embargo, no fue seleccionado en su primer año elegible a pesar de su trayectoria marcada por victorias, lo que ha causado el estallido de la afición y deportistas del fútbol americano.