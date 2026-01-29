Uriel Antuna ya firmó con Pumas: ¿cuánto pagó el Club Universidad por su nuevo refuerzo?

Uriel Antuna, nuevo jugador de Pumas El delantero mexicano llega a reforzar el ataque del Club Universidad Nacional

Uriel Antuna es oficialmente nuevo jugador de Pumas en la Liga MX. El atacante mexicano ya firmó el contrato que lo vincula con el Club Universidad Nacional tras cerrar su salida de Tigres, en una operación que marca uno de los movimientos más relevantes del actual mercado de fichajes en la Liga MX.

El acuerdo entre Tigres y Pumas se concretó luego de que todas las partes alcanzaran un arreglo económico. Antuna superó los exámenes médicos y rubricó su contrato en una transferencia definitiva que lo convierte en refuerzo auriazul para el Clausura 2025, en una apuesta por relanzar su carrera en la capital del país.

¿Cuánto pagó Pumas por el fichaje de Uriel Antuna?

La operación se cerró en venta definitiva, aunque las cifras del traspaso no fueron reveladas de manera oficial, se estima que fue por 4.5 millones de dólares.

El fichaje de Antuna se produce en un contexto de ajuste de plantilla, marcado por la salida de Jorge Ruvalcaba. Ese movimiento abrió espacio deportivo y presupuestal para la llegada del exjugador de Tigres, quien ahora asume la responsabilidad de cubrir ese vacío en el ataque universitario.

Uriel Antuna ya plasmó su firma que lo vincula a Pumas ✍️



¡Que sea una gran historia con los colores azul y oro! 🐾💪🏻



Bienvenido al Club Universidad Nacional 🤝 #UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/iQ3Mssr9qR — PUMAS (@PumasMX) January 30, 2026

Uriel Antuna fue uno de los objetivos prioritarios de Pumas en este mercado de fichajes. Efraín Juárez y su cuerpo técnico identificaron en el atacante características que encajan con su idea de juego. Antuna se convierte en el sexto refuerzo del club, sumándose a Jesús Rivas, Juninho, César Garza, Tony Leone, y Jordan Carrillo.

El arribo de Antuna a Pumas se da en el momento más complejo de su trayectoria profesional. Su paso por Tigres fue gris. En 48 partidos oficiales disputados en todas las competiciones, acumuló muy pocos minutos de juego, con un balance de un gol y tres asistencias.

¿Cuándo debutará Antuna con Pumas?

Pumas recibe este viernes 20 de enero a Santos en el Estadio Olímpico Universitario. Se espera que no sea en esta fecha su debut, porque se va incorporando al plantel; por ello se perfila que tenga minutos hasta la jornada 5 cuando viajen a Guadalajara para enfrentarse a Atlas.