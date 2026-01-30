Allan Saint-Maximin, delantero del Club América, denuncia racismo en contra de sus hijos El jugador del Club América denunció en sus redes sociales racismo en contra de sus hijos (@st_maximin)

El jugador Allan Saint-Maximin del Club América utilizó sus redes sociales para denunciar racismo en contra de sus hijos.

Allan Saint-Maximin, quien se convirtió en delantero del Club América en 2025, denunció el racismo que han sufrido sus hijos, señalando que no tolerará los ataques a sus hijos.

¿Cuál fue el mensaje de Allan Saint-Maximin tras la denuncia de racismo a sus hijos?

En un post en Instagram, el delantero del Club América, Allan Saint-Maximin, utilizó esta plataforma para declarar que no toleraría los ataques hacia sus hijos, denunciando el racismo que aún es presente en la actualidad.

“He crecido y he aprendido a defenderme de los ataques, ya sean sutiles, ocultos o evidentes. Pero hay algo que jamás toleraré: ataques a mis hijos.” Fue parte de lo compartido en su mensaje.

Asimismo, afirmó que continuará protegiendo a sus hijos, asegurándose de que sin importar su origen o color de piel sean respetados.

“Proteger a mis hijos es mi prioridad y lucharé con todas mis fuerzas para asegurarme de que sean respetados y amados, sin importar su origen o color de piel. El odio y la discriminación no tienen cabida en nuestra sociedad.”

Por otra parte, expresó su deseo para que sus hijos crezcan en un mundo donde sean ellos mismos y no tengan que soportar comportamientos relacionados con el racismo.

Finalmente declaró que para quienes atacaron a sus hijos, el delantero del Club América protegerá a su familia, afirmando que “no hay persona ni amenaza que me atemorice.”

¿Qué le pasó a los hijos de Allan Saint-Maximin?

A pesar del mensaje compartido por Allan Saint-Maximin, en sus redes sociales no especificó cuál habría sido el hecho que motivo el mensaje del jugador en contra del racismo hacía sus hijos.

Hasta el momento la publicación cuenta con más de 51 mil “me gusta” y los usuarios de redes sociales le han mostrado su apoyo al jugador ante esta situación.