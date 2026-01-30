Calum Hill sorprende a los favoritos en el Bahrain Championship

DP World Tour. Calum Hill sacó provecho a las condiciones del clima en Bahréin y se lució en el Royal Golf Club. (Foto especia)

El escocés Calum Hill brilló en la segunda ronda del Bahrain Championship, luego de firmar ronda de 61 (-11) golpes que le valió para igualar récord de campo en el Royal Golf Club de Bahréin, donde con un acumulado de -16 impactos lidera el torneo del DP World Tour.

Hill desplazó del trono al belga Freddy Schott y al español Alejandro del Rey para sacar cuatro golpes de ventaja al segundo sitio que ahora ostenta Schott.

El escocés firmó 11 birdies, incluyendo cinco en sus últimos seis hoyos, para alcanzar 16 bajo par en una actuación impecable. Se quedó a un golpe de alzarse con el premio al Récord del Campo que le habría permitido llevarse un premio 70,000 dólares.

Hill busca de su tercer título del DP World Tour tras haber ganado el Joburg Open de 2025 y el Cazoo Classic de 2021

Schott, líder el jueves, con una segunda ronda de 67 suma -12 golpes. El francés Ugo Coussaud, tercero, firmó un 68 para un acumulado de -8 impactos.

Un grupo de 11 jugadores comparten el cuarto puesto: El trío sudafricano JC Ritchie, Casey Jarvis y Brandon Stone, el trío español Sergio García, Nacho Elvira y Alejandro Del Rey, el holandés Joost Luiten, el indio Shubhankar Sharma, el neozelandés Daniel Hillier, el francés Julien Guerrier y el italiano Andrea Pavan, todos con suma de -8 golpes.

Patrick Reed aún con opciones

El estadounidense Patrick Reed firmó ronda de 67 y está a 10 golpes del líder Calum Hill. Reed ganó el Dubai Desert Classic el domingo y anunció el miércoles su salida de LIV Golf.

Reed jugará en el Tour Europeo el resto del año, con el objetivo de terminar lo suficientemente alto en la clasificación de la Carrera a Dubái como para obtener la plena participación en el PGA Tour en 2027.

Reed, quien inició el jueves empatado en el puesto 22, hizo siete birdies por dos bogeys y buscará mejorar en las jornadas que restan.

El campeón defensor, Laurie Canter, firmó un 73, uno sobre par, para descender a -5 golpes.