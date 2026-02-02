Charros de Jalisco vs Federales de Chiriquí: Horario, canal, cómo y dónde ver la Serie del Caribe 2026

México vs Panamá | Serie del Caribe 2026 Los campeones de la MLB y locales del torneo se medirán en la segunda jornada del torneo este lunes 2 de febrero.

La Serie del Caribe de este año arrancó con dos tropiezos para los equipos mexicanos que están participando en esta edición. Ahora, los actuales campeones de la Liga Mexicana del Pacífico y locales tendrán su segundo partido del certamen para buscan revertir el mal arranque en horario estelar.

Este fin de semana, los dos equipos mexicanos sufrieron una derrota para iniciar su camino en el torneo. Los Tomateros de Culiacán cayeron 4-5 ante los Cangrejos de Santurce (Puerto Rico), mientras que los Charros de Jalisco cayeron ante los Leones del Escogido (República Dominicana), lo que los coloca en la parte baja de la clasificación. Ahora, la novena tapatía se medirá a los Federales de Chiriquí, que estará debutando en este certamen.

¿A qué hora se juega el Charros vs Federales? | Serie del Caribe 2026

19:00 Horas (CDMX)

¿En qué canal ver el Charros vs Federales? | Serie del Caribe 2026

ESPN

TVC Deportes

¿Cómo ver en app el Charros vs Federales? | Serie del Caribe 2026

YouTube Serie del Caribe

Disney+

Previa del Charros vs Federales | Serie del Caribe 2026

El diamante se prepara para un duelo de alto calibre este lunes 2 de febrero, cuando los Charros de Jalisco se midan a los Federales de Chiriquí en un compromiso que promete intensidad desde el primer lanzamiento. El conjunto mexicano llega con la etiqueta de contendiente sólido, respaldado por un roster equilibrado que combina profundidad en el pitcheo abridor, solidez defensiva y una alineación capaz de producir carreras en racimos. Para Charros, el enfoque estará en imponer el ritmo del juego desde temprano, atacando la zona de strike y evitando darle vida a una ofensiva que suele crecer conforme avanza el encuentro.

Enfrente estarán los Federales de Chiriquí, un equipo que ha construido su identidad a partir del juego agresivo y la capacidad de ajustar turno a turno. Su ofensiva destaca por el contacto oportuno y la presión constante sobre los lanzadores rivales, mientras que su bullpen ha demostrado temple en situaciones de alto apalancamiento. Chiriquí buscará alargar los conteos, forzar errores y capitalizar cualquier descuido defensivo, consciente de que en este tipo de escenarios cada carrera pesa como un out final.

El duelo se perfila como una batalla estratégica entre el manejo del pitcheo y la ejecución en momentos clave. Charros intentará controlar el juego con brazos confiables y una defensa cerrada, mientras que Federales apostará por el dinamismo ofensivo y la intensidad en las bases. Con ambos equipos conscientes de la relevancia del resultado, el partido del lunes 2 de febrero se anticipa como un choque de estilos que puede definirse por detalles mínimos: un batazo oportuno, una jugada defensiva de alto grado de dificultad o una decisión precisa desde el dugout.