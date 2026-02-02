¡La NFL regresa a México en 2026!: Estadio Banorte recibirá un nuevo juego de temporada regular La liga de futbol americano más importante del mundo volverá a la capital del país después de cuatro años de ausencia (@nflmx)

Todavía faltan unos días para que concluya la temporada de la NFL con el Super Bowl LX entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks. Sin embargo, la liga ya está anunciando la lista de países que formarán parte de los juegos internacionales de la campaña 2026. La Ciudad de México estará albergando nuevamente un enfrentamiento de campaña regular en el remodelado Estadio Banorte (antes Estadio Azteca) después de cuatro años de ausencia.

¿Cuándo regresará la la NFL a México?

Por medio de un comunicado, la NFL anunció de forma oficial que la Ciudad de México volverá a formar parte del calendario de partidos oficiales para la siguiente temporada. El escenario será de nueva cuenta el Estadio Banorte, mismo que ha estado cerrado desde 2024 y que reabrirá sus puertas en marzo de este 2026 previo al inicio de la Copa del Mundo de la FIFA.

Además de esto, se confirmó que la liga estará regresando a España, Alemania, Inglaterra, Brasil así como un nuevo enfrentamiento en París, Francia que se disputaría en la cancha del Parque de los Príncipes.

¿Qué equipos de la NFL vendrán a México en 2026?

Aunque no se confirmó todavía la fecha oficial, reportes especializados señalan que el partido se realizaría durante el mes de noviembre y cercano a la festividad del Día de Muertos, entre la semana 9 y 11 de campaña regular. De igual forma, se desconoce su será un enfrentamiento dominical del medio día o si podrían realizar un nuevo enfrentamiento estelar de lunes o domingo por la noche como ya ha ocurrido en años anteriores.

No obstante, se ha mencionado que son 3 años los que la NFL estará jugando en la Ciudad de México, manteniéndose un juego por temporada.

Desde el año 2016, la NFL realizó cuatro partidos de forma no consecutiva en nuestro país, todos ellos en el Estadio Azteca (antes Estadio Banorte). El último de ellos fue en la temporada 2022 cuando los San Francisco 49’ers enfrentaron a los Arizona Cardinals y se impusieron por 38-10.

NFL en México Los San Francisco 49'ers y los Arizona Cardinals fueron los últimos equipos en jugar un partido de temporada regular de la NFL en México durante la temporada 2022. (Galo Cañas Rodríguez)

También, se desconoce aún qué equipos estarán asistiendo a la capital del país para protagonizar este enfrentamiento. No obstante, el periodista John Sutcilff ha señalado en reportes anteriores que los Dallas Cowboys podrían ser la franquicia seleccionada para este magno evento deportivo y que los Arizona Cardinals o los Washington Commanders podrían ser sus rivales. El dueño del equipo, Jerry Jones, ha declarado públicamente que ve con buenos ojos asistir a nuestro país, sabiendo de la popularidad en nuestro territorio.

