María Paula Navarrete y Emiliano Risoul brillan en la Copa Yucatán Isabella Fierro

TODO UN ÉXITO. Aquí los campeones con la anfitriona, la golfista mexicana Isabella Fierro.

La Copa Yucatán Isabella Fierro concluyó con éxito en Mérida, consolidándose como la tercera parada de la temporada 2025-2026 del México Junior Golf Tour, gira avalada por el Comité Nacional Infantil Juvenil de la Federación Mexicana de Golf.

En la categoría 18 y menores femenil, disputada en el Yucatán Country Club, la local María Paula Navarrete conquistó el título tras firmar un sólido score de 219 (+3) en los tres días de competencia. La acompañaron en el podio Regina Jiménez, segunda con 222 (+6), y Alejandra Botaya, tercera con 230 (+14).

RISOUL REMONTA Y SORPRENDE EN LA RAMA VARONIL

En la categoría 18 y menores varonil, Emiliano Risoul protagonizó la remontada del torneo al escalar seis posiciones en la ronda final para quedarse con el triunfo con tarjeta de 223 (+7), redondeando un cierre impecable en Mérida.

El segundo sitio fue para Emilio Delsol, apenas un golpe detrás con 224 (+8), mientras que Diego Serrano se quedó con el tercer lugar al registrar 225 (+5) tras un desempeño consistente durante las tres jornadas.

FAJARDO, NÚÑEZ Y NUEVAS PROMESAS EN ASCENSO

En el Club de Golf Yucatán, la acción correspondió a las categorías menores. En 15 y menores, los campeones fueron Adrián Fajardo y Guadalupe Núñez, quienes firmaron rondas de gran solidez para dominar sus respectivos grupos y asegurar puntos clave rumbo al ranking nacional.

En la división 12-13, los títulos quedaron en manos de Santiago Concha y Regina Castillo, ambos con actuaciones que confirmaron su crecimiento competitivo en el circuito juvenil.

PROVINCIA GOLF CLUB: ESCENARIO DE TALENTO EMERGENTE

El Provincia Golf Club vio coronarse a los ganadores de las categorías más jóvenes del torneo. En 8-9 años, los campeones fueron Max Valdez y Ana Paula Salas, quienes demostraron técnica y madurez en sus primeros pasos competitivos.

Finalmente, en la categoría 7 y menores, los triunfos correspondieron a Amadeo Calzada y Lucía Fuster, dos talentos que comienzan a destacar en el semillero del golf mexicano.