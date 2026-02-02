María Paula Navarrete y Emiliano Risoul brillan en la Copa Yucatán Isabella Fierro

La Copa Yucatán Isabella Fierro concluyó con éxito en Mérida, consolidándose como la tercera parada de la temporada 2025-2026 del México Junior Golf Tour, gira avalada por el Comité Nacional Infantil Juvenil de la Federación Mexicana de Golf.
En la categoría 18 y menores femenil, disputada en el Yucatán Country Club, la local María Paula Navarrete conquistó el título tras firmar un sólido score de 219 (+3) en los tres días de competencia. La acompañaron en el podio Regina Jiménez, segunda con 222 (+6), y Alejandra Botaya, tercera con 230 (+14).
RISOUL REMONTA Y SORPRENDE EN LA RAMA VARONIL
En la categoría 18 y menores varonil, Emiliano Risoul protagonizó la remontada del torneo al escalar seis posiciones en la ronda final para quedarse con el triunfo con tarjeta de 223 (+7), redondeando un cierre impecable en Mérida.
El segundo sitio fue para Emilio Delsol, apenas un golpe detrás con 224 (+8), mientras que Diego Serrano se quedó con el tercer lugar al registrar 225 (+5) tras un desempeño consistente durante las tres jornadas.
FAJARDO, NÚÑEZ Y NUEVAS PROMESAS EN ASCENSO
En el Club de Golf Yucatán, la acción correspondió a las categorías menores. En 15 y menores, los campeones fueron Adrián Fajardo y Guadalupe Núñez, quienes firmaron rondas de gran solidez para dominar sus respectivos grupos y asegurar puntos clave rumbo al ranking nacional.
En la división 12-13, los títulos quedaron en manos de Santiago Concha y Regina Castillo, ambos con actuaciones que confirmaron su crecimiento competitivo en el circuito juvenil.
PROVINCIA GOLF CLUB: ESCENARIO DE TALENTO EMERGENTE
El Provincia Golf Club vio coronarse a los ganadores de las categorías más jóvenes del torneo. En 8-9 años, los campeones fueron Max Valdez y Ana Paula Salas, quienes demostraron técnica y madurez en sus primeros pasos competitivos.
Finalmente, en la categoría 7 y menores, los triunfos correspondieron a Amadeo Calzada y Lucía Fuster, dos talentos que comienzan a destacar en el semillero del golf mexicano.