Charros vs Cangrejeros: Horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Serie del Caribe 2026

La Serie del Caribe 2026 continúa con actividad intensa este martes 3 de febrero, cuando los Charros de Jalisco, representantes de México Rojo, se enfrenten a los Cangrejeros de Santurce de Puerto Rico, en un duelo correspondiente al formato de todos contra todos.

El partido se disputará en el Estadio Panamericano de Béisbol, en Zapopan, Jalisco, sede principal del certamen que reúne a los campeones de las ligas invernales del Caribe.

Detalles del partido Charros vs Cangrejeros

Fecha: Martes 3 de febrero de 2026

Horario: 19:00 horas (Tiempo del Centro de México)

Sede: Estadio Panamericano, Zapopan, Jalisco

Dónde ver el juego en vivo Charros vs Cangrejeros

TV: ESPN y TVC Deportes

Streaming: Disney+

Resultados recientes de la Serie del Caribe 2026

La actividad del torneo ya dejó resultados importantes en los primeros días de competencia:

Cangrejeros de Santurce (Puerto Rico) 5–4 Tomateros de Culiacán (México Verde)

Leones del Escogido (República Dominicana) 5–3 Cangrejeros de Santurce (Puerto Rico)

Charros de Jalisco (México Rojo) 11–4 Federales de Chiriquí (Panamá)

Serie del Caribe 2026

La Serie del Caribe 2026 se disputa del 1 al 7 de febrero en Jalisco y cuenta con la participación de equipos de México, Puerto Rico, República Dominicana y Panamá. Tras la fase de grupos, los mejores cuatro avanzarán a semifinales, mientras que la gran final se jugará el 7 de febrero.