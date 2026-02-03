Olimpia vs América: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Concachampions 2026

Olimpia vs América Las Águilas se meten a territorio hondureño en la Concachampions 2026 (Crónica Digital)

Club América y Club Olimpia Deportivo juegan hoy en partido correspondiente a la ida de la Primera Ronda de la Copa de Campeones Concacaf 2026. A continuación, te presentamos todos los detalles del partido: horario y dónde ve en vivo.

Los dirigidos por André Jardine llegan al Estadio Nacional Chelato Uclés, en Tegucigalpa, Honduras, con la intención de dar un golpe de autoridad en la Concachampions 2026.

Las Águilas inician su camino internacional en la Concacaf Champions Cup 2026 con una visita exigente en casa de uno de los clubes con mayor peso histórico en Centroamérica y vigente campeón de su liga.

Las Águilas llegan con la necesidad de confirmar su reacción tras un inicio irregular en el Clausura 2026 de la Liga MX, mientras que el equipo catracho apuesta por hacer valer su fortaleza como local en Tegucigalpa.

Previa y pronóstico Olimpia vs América | Partido de la Concachampions 2026

Olimpia afronta el compromiso con estabilidad competitiva y una racha reciente que respalda su confianza. El conjunto dirigido por Eduardo Espinel se mantiene como campeón vigente en Honduras y muestra regularidad con triunfos y empates consecutivos, además de conservar el liderato local. Su fortaleza defensiva y el orden táctico son su carta de presentación en este arranque de año.

América llega impulsado por su primera victoria del Clausura 2026 tras imponerse a Necaxa, resultado que le permitió cortar una serie de partidos sin ganar. El equipo de André Jardine ocupa la novena posición con cinco puntos.

El antecedente entre ambos clubes muestra una serie equilibrada en la Concachampions, con ligera ventaja histórica para Olimpia, con tres victorias en el historial, por dos del Club América y un empate. El pronóstico es de un marcador 1-1 esta noche en Honduras.

¿A qué hora juegan Olimpia vs América hoy?

El partido entre Olimpia y América se juega este martes 3 de febrero de 2026 a las 20 horas tiempo del centro de México. El escenario será el Estadio Nacional Chelato Ucles en Tegucigalpa, una sede conocida por su ambiente hostil para los equipos visitantes.

Transmisión en vivo | ¿En qué canal pasan el partido Olimpia vs América?

La transmisión del Olimpia vs América no va por TV abierta ni podrás verlo gratis. Estará disponible en exclusiva a través de FOX+. Para quienes prefieren seguir el encuentro en plataforma digital, la señal en streaming corresponde a FOX One.

Alineaciones probables Olimpia vs América

Olimpia perfila un once encabezado por Edrick Menjívar en la portería, acompañado en defensa por Emanuel Hernández, Clinton Bennett, Carlos Sánchez y Kevin Güity. En el medio campo aparecen Raúl García, Jorge Álvarez, José Pinto y Edwin Rodríguez, mientras que el ataque estaría liderado por Jorge Benguché y Jerry Bengtson.

América, por su parte, alista a Luis Ángel Malagón bajo los tres palos, con una zaga conformada por Kevin Álvarez, Sebastián Cáceres, Ramón Juárez y Cristian Borja. En la zona media se proyectan Jonathan dos Santos, Rodrigo Dourado y Erick Sánchez, con Brian Rodríguez como enlace ofensivo, dejando al frente a Víctor Dávila y Raúl Zúñiga como referentes de gol.