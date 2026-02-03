¿Qué equipos de la NFL vendrán a México para el partido en el Estadio Banorte en 2026?

NFL 2026 en México El comisionado de la NFL anunció que México volverá a ser uno de los destinos internacionales donde se disputará un partido de la temporada regular.

Roger Goodell, comisionado de la National Football League (NFL), anunció en conferencia de prensa que México será el destino para uno de los nueve juegos internacionales agendados para la temporada regular de este 2026.

La última vez que el país mexicano fue anfitrión de uno de estos encuentros, sucedió en el año 2022, durante el mes de noviembre, cuando los 49ers de San Francisco se enfrentaron a los Cardinals de Arizona, derrotándolos con un marcador de 38-10.

Desde entonces, la afición mexicana del fútbol americano ha esperado el regreso de la NFL en terreno azteca, cuya confirmación esta semana dio rienda suelta a la especulación sobre qué equipos serán quienes visiten México este año.

NFL confirma a México como sede en el calendario de temporada regular este 2026

De acuerdo con el anuncio que Goodell, comisionado de la NFL, dio en la conferencia de prensa realizada el lunes 2 de febrero, México formará parte del calendario de la temporada regular de la NFL que iniciará el mes de septiembre del año presente.

“Tenemos un gran anuncio: volveremos a la Ciudad de México en diciembre, lo que creo que es maravilloso para nuestros fans en México, no podemos esperar”, expresó Roger Goodell durante el anuncio de los partidos internacionales que se jugarán a partir de este 2026.

Sin embargo, a diferencia de partidos internacionales realizados en México en el pasado —y tras una pausa de cuatro años de ausencia desde el 2022—, se realizó un cambio en la logística del evento: este 2026, en lugar de jugarse el lunes previo al 20 de noviembre, se realizará durante el mes de diciembre.

El comisionado Roger Goodell confirmó que la próxima temporada habrá NFL Mexico City Game. 🇲🇽🏈

Muy pronto, más detalles. 👀



Commissioner Roger Goodell confirmed that there will be an NFL Mexico City Game next season. 🇲🇽🏈

More details coming soon. 👀@NFL pic.twitter.com/KZTLyBq9xH — NFL México (@nflmx) February 2, 2026

Este cambio en la agenda se debe a un acuerdo multianual para los años 2026, 2027 y 2028 entre la NFL y México, con el propósito de impulsar el futbol americano como un “deporte global”, apoyándose de la alta demanda en todo el mundo.

A México, también se une Brasil en Latinoamérica y Australia en Oceanía, mientras que Europa se enlista con los países Alemania, España, Inglaterra y Francia, donde ya se ha confirmado al equipo New Orleans Saints en el Stade de France; éste será el primer partido de fútbol americano en la historia de Francia.

¿Cuáles son los equipos de la NFL que podrían jugar en el Estadio Banorte este 2026?

Con el objetivo de explorar nuevos horizontes y expandir la popularidad del fútbol americano, la NFL implementó juegos internacionales fuera de las fronteras de Estados Unidos, estrategia de la que México formó parte por vez primera el 2 de octubre del año 2005.

El último encuentro de la NFL se jugó en 2022, protagonizado por los 49ers de San Francisco sobre los Cardinals de Arizona en el Estadio Azteca, hoy Estadio Banorte, campo que fue sometido a una remodelación debido a la Copa Mundial de Fútbol 2026.

Ahora, con el escenario remodelado y el Super Bowl LX a la vuelta de la esquina, México vuelve como sede para un partido de la temporada regular, lo que ha puesto en la mira a diez equipos que tienen derechos de comercialización en México.

El juego regresa, pero la verdad es que nunca nos fuimos... #NFLMexicoCityGame



The game is back, but the truth is, we never left... #NFLMexicoCityGame @NFL pic.twitter.com/2MqXC4O4Xz — NFL México (@nflmx) February 2, 2026

Hasta el momento, la balanza se inclina para recibir nuevamente a 49ers de San Francisco en el Estadio Banorte, esto tomando en cuenta que Seattle juegue en Australia; no obstante, si los Seattle Seahwaks se coronan como campeones del Super Bowl LX, tendrán que abrir la temporada en casa, lo que ocasionará movimientos en los partidos internacionales de la temporada regular.

Debido a esto, la incertidumbre de qué equipos de la NFL visitarán México en diciembre de 2026 aumenta a medida que se acerca el Super Bowl del próximo domingo, dejando diez posibilidades abiertas: