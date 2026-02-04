Fecha del Super Bowl 2026 y posible setlist de Bad Bunny

El Super Bowl LX se jugará el domingo 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, recinto que albergará uno de los eventos deportivos y musicales más importantes del año. La presentación de medio tiempo estará a cargo de Bad Bunny, quien marcará un momento histórico dentro del espectáculo de la NFL.

¿Qué equipos se enfrentan en el Super Bowl LX?

El campeonato de la National Football League (NFL), ya tiene definidos a sus protagonistas: los New England Patriots, campeones de la Conferencia Americana (AFC), y los Seattle Seahawks, representantes de la Conferencia Nacional (NFC). Ambos equipos se ganaron el pase al imponerse en sus partidos de campeonato de conferencia tras una intensa postemporada.

¿Qué canciones podría interpretar Bad Bunny?

Hasta el momento, la NFL y el propio artista no han dado a conocer un setlist oficial. Sin embargo, diversas predicciones y filtraciones apuntan a que Bad Bunny podría interpretar un recorrido por sus mayores éxitos y temas recientes. Entre las canciones que más suenan para el show de medio tiempo destacan:

• Tití Me Preguntó

• Dákiti

• Me Porto Bonito

• Callaíta

• El Apagón

• EoO

• Baile Inolvidable

• Moscow Mule

• DtMF

• Solo de Mí

• Nuevayol

• Chambea

• Voy a llevarte pa PR

• Safaera

• La Santa

Debido a que el espectáculo de medio tiempo suele durar entre 12 y 15 minutos, es probable que varias de estas canciones se presenten en versiones abreviadas o en formato de medley.

¿Habrá invitados especiales en el medio tiempo?

Aunque no existen confirmaciones oficiales, se especula que Bad Bunny podría contar con invitados sorpresa, especialmente colaboradores cercanos de su carrera dentro del género urbano, lo que incrementaría la expectativa alrededor del espectáculo.

¿Dónde se podrá ver el show de medio tiempo?

El Super Bowl 2026 y el show de medio tiempo de Bad Bunny se transmitirán en televisión abierta, de paga y plataformas de streaming, tanto en Estados Unidos como en México, con cobertura completa del evento.