Xelajú vs Monterrey: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Concachampions 2026

Rayados de Monterrey inicia su camino en la Concachampions 2026 con una complicada visita a Guatemala, donde enfrentará a Xelajú MC en el partido de ida de la primera ronda del torneo continental.

El conjunto regiomontano parte como favorito en la eliminatoria; sin embargo, Xelajú buscará aprovechar la localía y la altura de Quetzaltenango para dar la sorpresa ante uno de los clubes más poderosos de la Liga MX.

¿Cuándo y a qué hora se juega el Xelajú vs Monterrey?

El partido entre Xelajú y Monterrey se disputará el miércoles 4 de febrero de 2026, a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

El encuentro tendrá como sede el Estadio Mario Camposeco, casa del conjunto guatemalteco.

¿Dónde ver en vivo el Xelajú vs Monterrey?

La transmisión del partido en México será a través de:

Fox One

Antecedentes entre Xelajú y Rayados en Concachampions

Este cruce ya tiene historia. En 2013, Xelajú y Monterrey se enfrentaron en los cuartos de final de la antigua Liga de Campeones de la Concacaf.

Ida: Xelajú 1-3 Monterrey

Vuelta: Monterrey 1-1 Xelajú

Rayados avanzó a semifinales con autoridad, mostrando que suele manejar bien este tipo de eliminatorias, incluso fuera de casa.