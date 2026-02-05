Torque GC, con Ancer y Ortiz, se mete de lleno en la pelea en la R 2 del LIV Golf Riad 2025

ORTIZ. A seguir el ritmo.

El estadounidense Talor Gooch se unió este jueves a su compatriota Peter Uihlein y al belga Thomas Detry en la cima del primer torneo del LIV Golf 2025, disputado con luz artificial en Riad. Los tres firmaron un total de 134 golpes (-10), apenas uno menos que un cuarteto encabezado por el campeón defensor del circuito, el español Jon Rahm, acompañado por Sebastián Muñoz, Jason Kokrak y el australiano Elvis Smylie.

A dos golpes del liderato se colocaron los españoles Sergio García y David Puig, ambos con un arranque sólido que los mantiene en la conversación.

TORQUE GC: UNA OFENSIVA SERIA Y UN IMPULSO MEXICANO CLAVE

En la clasificación por equipos, el Smash GC —con Gooch, Kokrak, Graeme McDowell y Harold Varner III— lidera con -30. Sin embargo, la atención se centra en el impulso ascendente del Torque GC, que marcha segundo con -27, apenas tres golpes detrás.

La escuadra sudamericana-mexicana tuvo un desempeño sobresaliente gracias a:

Sebastián Muñoz (-9)

Joaquín Niemann (-7)

Abraham Ancer (-7)

Carlos Ortiz (-4)

La dupla mexicana Ancer–Ortiz resultó determinante para sostener el ritmo competitivo del equipo. Ancer, con un sólido -7, mostró consistencia en su juego largo y agresividad en los greens. Ortiz, por su parte, firmó un -4 estratégico, evitando errores y manteniendo al Torque dentro del top 2 del certamen.

Torque GC se mantiene como un aspirante serio al título por equipos, reafirmando su identidad como uno de los conjuntos más fuertes y equilibrados del circuito.

RAHM MANTIENE AL LEGION XIII DENTRO DEL TOP 4

El Legion XIII de Jon Rahm, junto a Tyrrell Hatton, Tom McKibbin y Caleb Surratt, aparece en la cuarta posición con -22, intentando mantenerse cerca en un torneo que promete definirse por detalles finos en las últimas rondas.

Más atrás, el Fireballs GC de Sergio García, Josele Ballester, Luis Masaveu y David Puig ocupa la séptima plaza con -16, impulsado en buena parte por las tarjetas de García y Puig, ambos con -8

UN LIV GOLF RENOVADO: CUATRO RONDAS Y PUNTOS PARA EL RANKING MUNDIAL

Esta quinta temporada del LIV Golf, financiado por el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí, inaugura su nuevo formato de cuatro rondas (72 hoyos), alineándose con los estándares de los circuitos tradicionales. Este ajuste permitirá, por primera vez, otorgar puntos para el ranking mundial, convirtiendo el torneo de Riad en un evento histórico para la liga.