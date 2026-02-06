¿Corre poco la Liga MX? El estudio que exhibe su talón de Aquiles defensivo (Liga BBVA MX)

De acuerdo con un estudio realizado por el Observatorio de Fútbol CIES, la Liga MX es la que tiene menor esfuerzo defensivo de las 30 mejores ligas del mundo.

El estudio compara qué ligas requieren mayor esfuerzo defensivo de sus jugadores en promedio, utilizando la distancia recorrida cuando no se tiene la posesión del balón.

Talón de Aquiles de la Liga MX: el estudio que mide su esfuerzo defensivo

Según el estudio realizado en la temporada reciente por el centro de investigación independiente, especializado en análisis estadístico y científico del fútbol, vinculado al CIES, la Liga de Fútbol mexicana “Liga MX” muestra el menor esfuerzo defensivo promedio.

El estudio del centro de análisis con sede en Suiza, analiza la distancia que recorre un jugador en un partido de 90 minutos cuando su equipo no tiene la posesión.

Por lo tanto, la distancia defensiva muestra cuánto se mueve o corre un jugador tratando de presionar o recuperar el esférico. Esto reflejaría el esfuerzo defensivo de cada liga.

En una lista de las 30 mejores ligas del mundo, la Liga MX registró 12,810 metros recorridos sin balón en un partido completo, en comparación con la Liga Rumana, que registró el número más alto, con 13,465 metros recorridos en 90 minutos.





Top 10: Lista de las ligas con menor esfuerzo defensivo

Liga MX (MEX) – 12.810 metros recorridos sin balón UAE Pro League (EAU) – 12.909 metros recorridos sin balón Liga Profesional Saudí (KSA) – 13.029 metros recorridos sin balón Süper Lig (TUR) – 13.211 metros recorridos sin balón Liga de las Estrellas (QAT) – 13.295 metros recorridos sin balón La Liga (ESP) – 13.363 metros recorridos sin balón Super Liga (SRB) – 13.404 metros recorridos sin balón SNL (SVN) – 13.415 metros recorridos sin balón NB I (HUN) – 13.421 metros recorridos sin balón Liga I (ROM) – 13.465 metros recorridos sin balón

¿La Liga MX es más perezosa en comparación con otras ligas del mundo?

El estudio del Observatorio de Fútbol (CIES) indica que la Liga MX refleja menor esfuerzo defensivo en promedio, dado que sus jugadores recorren menos metros sin balón, lo que equivale a menor presión defensiva comparada con otras ligas.

En contraste, ligas como la de Europa del Este o la española muestran mayor intensidad defensiva, basándose en los metros recorridos por sus jugadores cuando no tienen la posesión del balón.

Esto puede deberse a factores como el estilo de juego, ya sea defensivo, de posesión o de presión alta, así como a la preparación física de los jugadores o a las estrategias tácticas de los equipos.