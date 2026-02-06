México ilumina San Siro: la delegación tricolor desfila en la histórica inauguración de Milano–Cortina 2026

SELECCIÓN NACIONAL. Un desfile tricolor en una noche que marcó historia.

La delegación mexicana se hizo presente este viernes en la majestuosa ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano–Cortina 2026, realizada en el imponente Estadio Olímpico San Siro de Milán, en lo que fue un acontecimiento sin precedentes para el olimpismo y para Italia.

La gala, cuya temática central fue la Armonía, se desarrolló simultáneamente en Cortina d’Ampezzo, Predazzo y Livigno, llevando el espectáculo más allá de un solo escenario y convirtiendo a toda la región alpina en una gran celebración deportiva.

DONOVAN CARRILLO Y SARA SCHLEPER, ORGULLOSOS ABANDERADOS

México formó parte de las 92 naciones que desfilaron en la ceremonia inaugural. El patinador artístico Donovan Carrillo, desde San Siro, y la esquiadora Sara Schleper, desde Cortina d’Ampezzo, fueron los encargados de portar y ondear la bandera tricolor, un gesto simbólico que marcó el inicio del camino mexicano en la justa invernal.

El desfile nacional se completó con la participación de Allan Corona y Regina Martínez, quienes recorrieron el trazado protocolario en Predazzo, mientras que Lasse Gaxiola representó al país en Livigno, reflejando el carácter multicéntrico de estos Juegos.

UN ESPECTÁCULO MUSICAL Y CULTURAL SIN PRECEDENTES

La ceremonia brilló con un despliegue artístico que rindió homenaje a la cultura italiana, guiado por figuras de talla mundial como Andrea Bocelli, Laura Pausini, Mariah Carey, Lang Lang y Sabrina Impacciatore, entre otros. La presencia de estos artistas elevó el carácter emotivo de una noche diseñada para mostrarse al mundo como un puente entre tradición y modernidad.

Cada sede olímpica aportó elementos visuales y narrativos propios, reforzando la identidad dual de unos Juegos que se desarrollarán a lo largo de los Alpes italianos.

DOBLE PEBETERO, UN HITO OLÍMPICO PARA ITALIA

Por primera vez en la historia, unos Juegos Olímpicos cuentan con dos pebeteros oficiales, ambos encendidos durante la ceremonia inaugural. El primero, ubicado en el Arco della Pace de Milán, fue activado en un momento cargado de simbolismo; el segundo, en la Piazza Dibona de Cortina d’Ampezzo, completó el mensaje de unidad entre ambas sedes.

La declaratoria oficial estuvo a cargo del presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, quien proclamó inaugurados los Juegos ante un público que abarrotó San Siro en su última gran función antes de su reconstrucción.

MÉXICO INICIA COMPETENCIA EL 10 DE FEBRERO

La participación deportiva de la delegación mexicana comenzará el martes 10 de febrero, cuando Donovan Carrillo presente su programa corto en la competencia de patinaje artístico, uno de los eventos más esperados por la afición nacional debido al carisma y la proyección internacional del jalisciense.

El resto del equipo mexicano entrará en acción conforme avancen las competencias en las distintas sedes alpinas hasta el cierre oficial del evento, programado para el 22 de febrero.