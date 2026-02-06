Ortiz y Ancer lideran la remontada del Torque GC y asaltan la cima del LIV Golf en Riad

LÍDERES. Fuerza latina.

La tercera ronda del LIV Golf Riad 2025, disputada este viernes bajo luz artificial, entregó un golpe de autoridad del Torque GC, que cerró la jornada en primer lugar por equipos (-46) gracias a la sólida participación de los mexicanos Carlos Ortiz y Abraham Ancer, además del colombiano Sebastián Muñoz y el chileno Joaquín Niemann.

El gran impulso llegó desde la dupla mexicana: Ortiz firmó una ronda de -5, su mejor desempeño del torneo, mientras que Ancer, consistente y preciso en los tramos finales, aportó -2, ubicándose cuarto en la clasificación individual. Juntos, lideraron una remontada clave que permitió al Torque desplazar al Smash GC del primer puesto.

RAHM RESISTE, PERO CEDE TERRENO ANTE LOS NUEVOS LÍDERES

En la competencia individual, el español Jon Rahm retrocedió de la segunda a la cuarta plaza tras cerrar con un acumulado de 200 golpes, quedando a dos impactos de los punteros, el australiano Elvis Smylie y el estadounidense Peter Uihlein, quienes marchan igualados en lo más alto.

Rahm compartió la caída en la tabla con el belga Thomas Detry, también rezagado al cuarto sitio. Por delante permanece Talor Gooch, ahora tercero, a solo un golpe de los líderes y manteniéndose en la contienda rumbo a la ronda final.

PUIG PIERDE GAS AL FINAL Y SE ALEJA DE LA PELEA

El español David Puig, quien había iniciado la jornada con fuerza y amenazaba las primeras posiciones, sufrió un duro revés al cerrar con doble bogey. Ese descalabro lo envió hasta la séptima posición, a tres golpes de la cima, pese a su sólido desempeño en los primeros hoyos.

En la clasificación por equipos, este tropiezo también impactó al Fireballs GC, conjunto del que forma parte Puig junto a Sergio García, Josele Ballester y Luis Masaveu, que terminó el día en la sexta plaza (-32).

SMASH GC CEDE EL LIDERATO; LEGION XIII SE MANTIENE CERCA

El Smash GC, comandado por Talor Gooch y complementado por Jason Kokrak, Elvis Smylie y Graeme McDowell, perdió el liderato colectivo al caer al segundo lugar (-44), superado por el empuje del Torque.

Por su parte, el Legion XIII de Jon Rahm, junto a Tyrrell Hatton, Tom McKibbin y Caleb Surratt, se mantuvo competitivo y cerró la jornada en la cuarta plaza (-40), aún con posibilidades de escalar en la última ronda.

UN INICIO HISTÓRICO PARA LA NUEVA ERA DEL LIV GOLF

Este torneo en Riad marca el arranque de la quinta temporada del LIV Golf, estrenando un formato renovado de cuatro rondas (72 hoyos), similar a los circuitos tradicionales. Este cambio permite que, por primera vez, los resultados puntúen para el ranking mundial, abriendo un capítulo crucial en la historia del circuito financiado por Arabia Saudí.

Con el Torque GC al mando y dos mexicanos brillando en la parte alta, la cuarta ronda promete un cierre vibrante en el desierto saudí.