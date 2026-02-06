Super Bowl LX: edición con presencia latina y posibles redadas del ICE

Super Bowl LX La NFL anunció la indumentaria de ambos equipos para disputar el partido.

La edición LX del Super Bowl está pautada a celebrarse este domingo 8 de febrero, con un partido entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots, mismo que ya habían tenido el 1 de febrero de 2015, lo cual servirá a Seattle para conseguir su revancha o una nueva derrota ante los Patriots.

Consejos de cara al evento

Drake Maye, quarterback de los Patriots, indicó que Peyton Manning, miembro del Salón de la Fama, se comunicó con él para darle consejos de cara al evento de este domingo.

“Peyton Manning me contactó luego de la final de la Conferencia Americana y me dio algunos consejos respecto a la preparación de esta semana, sobre todo me habló respecto a mantener mi ritmo y calendario igual que lo hice en la temporada”, expresó el mariscal de campo a periodistas.

Maye, de 23 años, buscará llevar a su equipo a ganar el séptimo Super Bowl de su historia en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

“Es lo que he intentado hacer en estas semanas. Paso mucho tiempo con mis compañeros en el hotel, es como volver a la universidad y hace más fácil mantener mi horario igual. El objetivo es afinar todas las cosas sobre el campo, cada detalle para llegar lo mejor preparado a este juego”, agregó.

Por su parte, Cooper Kupp, veterano receptor de los Seahawks, reconoció cuánto disfruta impactar a sus compañeros con su experiencia de haber sido campeón y Jugador Más Valioso (MVP) en el Super Bowl LVI con Los Angeles Rams.

“Intento ser un libro abierto, alguien que impacta en el equipo; un multiplicador de energía. Les he dicho a los muchachos que el domingo va a ser genial, que deben agradecer que estamos en el Super Bowl y que disfruten por lo que vamos a hacer”, precisó el receptor.

Ahora, buscará redondear ese mismo éxito con su nuevo equipo, al que llegó esta temporada.

Desde su llegada al equipo, al inicio de esta campaña, Kup asumió el rol de líder para guiar a sus compañeros, algo que potenció el nivel de jóvenes como Jaxon Smith-Njigba, un chico de 23 años quien terminó la temporada regular como el receptor número uno de la liga.

“Hablamos desde el principio de la temporada sobre lo que sería jugar juntos, eso es lo que hacen los buenos equipos; JSN y otros chicos lo tomaron y llevaron al campo. El resultado ha sido la camaradería y la complicidad que tenemos”, enfatizó.

El receptor de 32 años destacó que mucha de esa camaradería se cultivó más fuera de las instalaciones del equipo que dentro.

“Creo que esa unión se consiguió fuera de estas cuatro paredes, más allá del tiempo que pasamos en el vestuario. La confianza la construimos en el día a día, sabiendo que tu compañero de al lado quiere que triunfes”, finalizó.

Equipos con presencia latina

Entre los Patriots y los Seahawks existen jugadores que tienen herencia latina o que nacieron directamente en latinoamérica.

Tal es el caso de Andy Borregaeles, pateador venezolano perteneciente a New England y el esquinero de ascendencia colombiana, Christian Gonzalez.

Del lado de Seattle, se tiene a Julian love, que tiene raíces mexicanas y cubanas por el lado de su mamá.

“Creo que ser mexicano, cubano y afroamericano, representa lo que soy. Crecí en un vecindario latino, mi mamá es latina, mi abuelita igual. Representarlos a ellos significa mucho por el amor que me han dado”, expuso.

Asimismo, está Elijah Arroyo, ala cerrada con descendencia mexicana y Federico Maranges, nacido en el Dorado, Puerto Rico.

“Solo quiero que sepan que los estoy representando a ustedes y cualquier cosa que yo haga lo hago por ustedes. Cada que me vean en el campo, solo quiero que sepan que los estoy representando, es un orgullo”, comentó Arroyo para ESPN.

“Se siente ese orgullo de representar a Puerto Rico en la tarima y el estadio más grande de los Estados Unidos. Me llena de orgullo”, dijo Maranges y agregó que se siente doblemente orgulloso por estar en el mismo escenario que Bad Bunny.

“Mi familia está emocionada, ya quieren llegar acá. Yo creo están más emocionados de ver a Bad Bunny que de verme a mí”, bromeó el puertorriqueño.

Posibles redadas del ICE en el evento

El Consulado de México en San Fransisco pidió a los asistentes connacionales viajar “de manera responsable”, ante una amenaza de redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

A través de un comunicado, la cancillería detalló que en caso de detención, se debe solicitar a las autoridades estadounidenses que notifiquen al consulado de México y pedir hablar a la representación nacional para recibir orientación.

Por su parte, La directora de seguridad de la NFL, Cathy Lanier, aseguró que no se tienen previstas redadas del ICE en el Super Bowl.

No obstante, las autoridades consulares pidieron a los mexicanos que viajen al evento con respeto en todo momento y no caer en provocaciones.

Igualmente, recomendaron mantener contacto constante con familiares y compartir su ubicación, además de atender a las indicaciones del personal de seguridad ante cualquier situación de emergencia y no conducir bajo la influencia del alcohol o las drogas.

“¡Viaja de manera responsable! Cometer un delito puede ser causa de deportación”, enfatizó la cancillería.