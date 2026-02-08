Patrick Reed suma segunda victoria en el DP World Tour en tres semanas

Qatar Masters. Patrick Reed ganó por dos golpes de diferencia a Calum Hill en Qatar. (@DPWorldTour)

Patrick Reed sigue en plan intratable, el estadounidense, que ganó el Hero Dubai Desert Classic en enero y fue derrotado en un desempate en el Bapco Energies de Bahrain Championship la semana pasada, resistió el desafío de Calum Hill y Oliver Lindell en el último día con ronda de 70 y un total de -16 golpes, resultó ganador del Qatar Masters en el Doha Golf Club.

El escocés Hill, el otro jugador derrotado en ese desempate, ya que Freddy Schott ganó en Bahréin, terminó segundo con suma de -14 golpes, logrando su segundo puesto consecutivo, un golpe por delante del compañero de juego de Reed, Jacob Skov Olesen, y de Johannes Veerman.

Dos triunfos y un segundo sitio en tres semanas

Tras lograr su segundo título Reed dijo: “Esta pequeña racha de dos victorias y un segundo puesto, es increíble. No podíamos pedir más de lo que hicimos. Es especial, venir aquí para conseguir dos victorias al principio de la temporada, y espero que haya mucho más por venir”.

En el último recorrido Olesen hizo birdie en el primer hoyo y Reed hizo bogey en el segundo, ambos empataron en la cima después de que el estadounidense liderara por dos golpes. Lindell se unió a ellos e incluso adelantó a Reed, comenzando con seis birdies y dos bogeys antes de cerrar los primeros nueve hoyos.

El finlandés hizo birdie en el 11, pero le siguieron bogeys consecutivos de tres putts, con Reed haciendo birdie en el 10 y el 11 para colocarse dos golpes por delante una vez más.

Olesen cedió golpes en el 3 y 5, pero hizo birdie en el 9 y 10 para volver a -13, donde a él y a Lindell se les unió Dan Bradbury tras el quinto birdie del día del inglés. Hill embocó para eagle en el décimo y logró cuatro birdies consecutivos desde el 14, iniciando una racha final que lo llevó a ser el principal rival de Reed, pero no lo pudo vencer.

Quinta victoria en el Tour europeo

Reed, campeón del Masters 2018 hizo dos putts para par y jugó el último hoyo con soltura para sellar su quinta victoria en el DP World Tour.

“No pintaba muy bien en los primeros nueve hoyos”, admitió después. “Perder la ventaja de esa manera y luego poder cambiar de rumbo en los últimos nueve, obviamente fue increíble. Me siento increíble. Todavía no lo he asimilado del todo”, subrayó el exjugador LIV Golf.

“El golf que hemos jugado desde la pretemporada ha sido estelar. Me siento muy seguro de mi juego ahora mismo, y siempre es genial venir a jugar como lo hacemos, especialmente aquí”.

Empatan al tercer sitio Olesen y Veerman

Jacob Olesen y Johannes Veerman compartieron el tercer puesto, mientras que Lindell y Bradbury se unieron a Angel Ayora y Sebastian Söderberg con -12 golpes, compartiendo el quinto puesto.

El top 10 lo completaron Schaper, Gregorio De Leo, David Micheluzzi, Antoine Rozner y Kazuma Kobori, empatados en el noveno puesto con -11 golpes.

El irlandés Padraig Harrington, tres veces campeón de un Major, terminó con un 71 y suma de – 5 golpes para compartir el sitio T34.