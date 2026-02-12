Regina Martínez hace historia en los Juegos Olímpicos de Invierno; su pasado con Pumas y homenaje a México 68 inspiran

La mexicana Regina Martínez escribió su nombre en la historia del deporte nacional al convertirse en la primera mujer del país en competir en esquí de fondo en unos Juegos Olímpicos de Invierno, durante la prueba de 10 kilómetros en Milano-Cortina 2026. Más allá del resultado, su participación representa un logro sin precedentes para México en disciplinas invernales.

¿Cómo le fue a Regina Martínez en su debut olímpico?

La capitalina finalizó en la posición 108 con un tiempo de 34:05.4 en el circuito de Tesero, Italia. Aunque terminó en los últimos lugares, logró cruzar la meta y fue recibida con felicitaciones por parte de otras competidoras, en una escena que reflejó el valor y la perseverancia de su actuación.

No necesitas ser la primera para ganar 🥹🇲🇽



En el esquí de fondo, la mexicana Regina Martínez llegó a la meta en la posición 108. Allí la esperaban las tres medallistas -entre ellas Jessica Diggins- y muchas de sus amigas. 👏



¡Qué inspirador! 💚#MilanoCortina2026 pic.twitter.com/SM1EW7FC48 — Los Juegos Olímpicos (@juegosolimpicos) February 12, 2026

¿De Pumas al esquí olímpico?

Antes de dedicarse al esquí de fondo, Regina Martínez tuvo un pasado en el futbol. Formó parte de las fuerzas básicas de Pumas Femenil e incluso jugó en el extranjero. Sin embargo, al no encontrar un camino profesional consolidado en ese momento, decidió enfocarse en su carrera como médica y posteriormente encontró en el esquí un nuevo sueño olímpico.

Regina Martinez

¿El uniforme con guiño a México 68?

Otro detalle que llamó la atención en su participación fue el uniforme del equipo mexicano de esquí, diseñado con inspiración en los Juegos Olímpicos de México 1968. El conjunto retoma elementos estéticos de aquella histórica justa como homenaje a la herencia olímpica del país y a su identidad deportiva.

Una historia de esfuerzo que inspira

Además de atleta, Regina Martínez es médica y ha combinado su profesión con el entrenamiento de alto rendimiento. Su debut olímpico no solo marca un hito personal, sino que abre camino para futuras generaciones de mexicanos que buscan competir en deportes de invierno.