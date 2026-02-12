Sarah Schleper, mexicana que hace historia con su séptima participación en Milano-Cortina 2026

Sarah Schleper Se convirtió en la primera esquiadora alpina en la historia del olimpismo en competir en siete Juegos Olímpicos de Invierno consecutivos.

Sarah Schleper volvió a hacer historia en el deporte olímpico. La esquiadora mexicana se convirtió en la primera atleta del esquí alpino en participar en siete ediciones consecutivas de los Juegos Olímpicos de Invierno, tras completar la prueba de Súper G femenil en Milano-Cortina 2026.

La mexicana logró cruzar la meta con un tiempo de 1:31.37 minutos y terminó en la posición 26, en una competencia marcada por condiciones extremas en el Centro de Esquí Alpino de Tofane, donde 17 de las 43 competidoras no pudieron concluir el recorrido.

Dificultades para Sarah durante su participación en Milano-Cortina

Schleper, de 46 años, fue la última en salir a la montaña, le tocó una pista ya muy deteriorada, escenario en el que varias de las mejores esquiadoras del mundo quedaron fuera. Aun así, la mexicana sorteó cada dificultad con experiencia, consiguiendo completar el trazado de la pista, algo que muchas favoritas no lograron.

Aunque no subió al podio, Schleper firmó la mejor actuación olímpica de su carrera y mejoró lo hecho en Beijing 2022, donde finalizó en el lugar 35; además, su posición 26 iguala el mejor resultado histórico del esquí alpino femenil mexicano, marca que había impuesto Hubertus von Hohenlohe en el slalom de Sarajevo 1984.

Tercera ocasión representando a México en los Juegos Olímpicos de Invierno

Milano-Cortina 2026 también representó la tercera ocasión en la que Sarah Schleper compite como representante de México. Nacida en Colorado, Estados Unidos, inició su carrera olímpica bajo la bandera estadounidense, se retiró en 2011 y regresó años después a la montaña para competir con México, país con el que consolidó su legado deportivo.

Más allá del resultado, Schleper dejó una marca histórica en el olimpismo invernal. Su legado no solo se mide en tiempos y posiciones, sino en la inspiración que deja para niñas y mujeres mexicanas que sueñan con llegar lejos, incluso en disciplinas donde el país rara vez aparece en los reflectores.