Vladyslav Heraskevych, atleta ucraniano, queda descalificado de Milano Cortina 2026...¿Por su casco?

por qué descalificaron a Heraskevych en Milán-Cortina 2026

Lo que prometía ser uno de los momentos más emotivos de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 terminó envuelto en polémica. El eskeletonista ucraniano Vladyslav Heraskevych fue descalificado de la competencia tras negarse a retirar un casco especial conmemorativo que llevaba durante su prueba, en homenaje a los atletas fallecidos y las víctimas de la guerra entre Ucrania y Rusia.

Heraskevych, de 26 años, era uno de los competidores que representaban esperanza para su país en el emocionante y extremo deporte de eskeleton, donde los atletas descienden en un trineo cara abajo a más de 130 km/h por una pista helada. Antes de su carrera, se presentó con un casco personalizado con mensajes y símbolos en memoria de los deportistas y civiles que han perdido la vida desde que Rusia inició la invasión a Ucrania en 2022.

¿Por qué descalificaron a Vladyslav Heraskevych?

Los organizadores del Comité Olímpico Internacional (COI) consideraron que el casco no cumplía con el reglamento al incluir mensajes políticos o simbología que pudiera interpretarse como un pronunciamiento sobre un conflicto internacional, rompiendo la estricta neutralidad que caracteriza la política del olimpismo. Le exigieron a Heraskevych que reemplazara el casco por uno neutro o se retirara de la prueba. Él eligió competir con su casco y, en consecuencia, fue excluido de la competencia.

Foto: Athit Perawongmetha

Para muchos observadores, este incidente no es solo una cuestión de normas deportivas, sino también un reflejo del impacto de la guerra y la memoria colectiva en el deporte global. Para Heraskevych, este gesto representaba una forma de mantener viva la memoria de quienes sufren a consecuencia de los conflictos internacionales. Sin embargo, para la organización, se trató de una violación de la neutralidad política que debe imperar en la justa olímpica.

El atleta ucraniano había sido noticia en semanas previas por su activismo y su voz dentro del movimiento deportivo que intenta visibilizar la guerra en su país.