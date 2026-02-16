¡Cheetah libre! Los Dolphins liberan a Tyreek Hill

Tyreek Hill El receptor abierto consiguió 28 touchdowns en 54 partidos jugado con el casco de los Miami Dolphins

Apenas llevamos unos días sin NFL luego de que los Seattle Seahawks ganaran el Super Bowl LX ante los New England Patriots. Sin embargo, las historias continúan escribiéndose y este lunes 16 de febrero, los Miami Dolphins anunciaron la recisión de contrato de su receptor abierto, Tyreek Hill. El ‘Cheetah’ quedó fuera de la temporada luego de una lesión de rodilla y ahora será un agente libre con la posibilidad de firmar con cualquier franquicia.

Miami se deshace de Tyreek Hill

La temporada baja de la NFL vive sus primeros días luego del final de la temporada y este inicio de semana se confirmó la salida de Tyreek Hill de Miami. El equipo volvió a terminar con marca negativa este año, lo que provocó la salida de su entrenador en jefe y toda una reestructura de la organización a nivel deportivo.

Ahora, el club hizo oficial que Tyreek Hill no continuará como jugador en esta institución. El ‘Cheetah’ había llegado al equipo n 2022 proveniente de los Kansas City Chiefs a cambio de dos selecciones de primera ronda y una de sexta y firmó un contrato de 120 millones de dólares por cuatro años, convirtiéndose, en ese momento, en el receptor mejor pagado de la liga.

La decisión le ahorra a los Miami Dolphins 22.8 millones de dólares en el tope salarial, una de las principales razones por las que se da esta determinación en este momento del año.

Hill se convirtió en uno de los mejores receptores de la NFL gracias a su velocidad y capacidad de correr rutas dentro del terreno de juego, especialmente en situaciones de cobertura personal. En el 2023 tuvo su temporada más productiva en cuestiones de yardas, alcanzando 1,799 por recepción y recibiendo 13 pases de Touchdown. Este 2025, su temporada terminó en la semana 4 luego de sufrir una lesión de rodilla que lo dejó fuera.

¿A qué equipos podría llegar Tyreek Hill?

Ahora, a sus 31 años, ‘Cheetah’ deberá buscar acomodo como agente libre para la próxima temporada. Una de las opciones más mencionadas es un posible reencuentro con Patrick Mahomes, Travis Kelce y Andy Reid en los Kansas City Chiefs. El equipo se quedó sin playoffs esta temporada y el 2026 podría ser un “Last Dance” para este tridente que ya sabe lo que es hacer historia en la NFL.

Por otra parte, otros equipos que podrían ir por los servicios de Hill son aquellos que necesiten ayuda en la posición de receptor abierto como:

Cleveland Browns

Baltimore Ravens

Washington Commanders

Green Bay Packers

Tennessee Titans

Las Vegas Raiders

New Orleans Saints

Hill continúa recuperándose de su lesión de rodilla y se desconoce todavía para jugar cuando inicie la temporada en el mes de septiembre.