Girona vs Barcelona: horario, canal y dónde ver en vivo el partido de LaLiga

El FC Barcelona enfrenta una salida complicada este lunes cuando visite al Girona en el Estadio Montilivi, en duelo correspondiente a la Jornada 24 de LaLiga 2025-26. El equipo blaugrana buscará una victoria que le permita seguir en la lucha por el liderato, mientras que los locales intentarán hacerse fuertes en casa y dar la sorpresa.

¿A qué hora juega Girona vs Barcelona?

El partido se disputará el lunes 16 de febrero de 2026.

• Hora en México (centro): 14:00 horas

• Sede: Estadio Montilivi, Girona

¿En qué canal ver el Girona vs Barcelona en vivo?

El encuentro podrá seguirse en México a través de las siguientes opciones:

• TV: Sky Sports

• Streaming: Sky+

Así llegan Girona y Barcelona al partido

Barcelona llega con la presión de no dejar escapar puntos en la recta importante de la temporada, en la que cada jornada es clave para mantenerse en la pelea por el título. El equipo dirigido por Xavi Hernández ha mostrado solidez en las últimas semanas y buscará imponer su calidad ofensiva.

Por su parte, el Girona intentará aprovechar la localía para sumar unidades importantes en su objetivo dentro del campeonato. El conjunto catalán sabe que un buen resultado ante el Barça puede ser un impulso anímico para lo que resta del torneo.

Un duelo catalán con mucho en juego

El enfrentamiento entre Girona y Barcelona se ha convertido en un duelo cada vez más competitivo dentro de LaLiga. Más allá del orgullo regional, ambos equipos llegan con necesidades distintas, lo que promete un partido intenso y con emociones en Montilivi.