Liga MX Clausura 2026: fecha en que la Liga MX se quedará sin seleccionados mexicanos

La Liga MX tendrá un periodo en el que varios clubes perderán a sus futbolistas convocados al Tricolor debido a la Fecha FIFA de marzo, programada del 23 al 31 de marzo de 2026.

Durante esos días, la Selección Mexicana disputará partidos de preparación rumbo al Mundial 2026, por lo que los equipos del futbol mexicano no podrán contar con sus jugadores llamados al combinado nacional.

¿Entre qué jornadas ocurrirá?

La Fecha FIFA se realizará entre las jornadas 12 y 13 del Clausura 2026.

Jornada 12: 20, 21 y 22 de marzo

20, 21 y 22 de marzo Fecha FIFA: 23 al 31 de marzo

23 al 31 de marzo Jornada 13: 3, 4 y 5 de abril

Esto significa que los clubes verán partir a sus seleccionados al finalizar la Jornada 12 y los recuperarán antes del reinicio del torneo en abril.

Partidos del Tri en esa ventana

En esa concentración, México tiene programados amistosos internacionales ante Portugal y Bélgica, como parte de su preparación para la Copa del Mundo.

La pausa forma parte de los ajustes del calendario del Clausura 2026, que también contempla compromisos internacionales y la planeación rumbo al Mundial que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.