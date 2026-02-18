Las 500 Millas de Daytona son para Michael Jordan...

ACOSTÚMBRENSE. Ver a Jordan llorar por la victoria nos demuestra que el considerado por muchos como el mejor basquetbolista de la historia mantiene su espíritu competitivo y que ha entendido el sentido más puro de las carreras NASCAR.

NASCAR nos volvió a entregar un final lleno de acción, emoción y algo de drama. La carrera inaugural de la temporada de Cup, la tradicional 500 Millas de Daytona, no defraudó y nos confirma que si algo brinda la categoría de autos stock es espectáculo. A vuelta y media del final se pensaba que Toyota obtendría el triunfo, gracias a un brillante trabajo de equipo, sin embargo, un accidente antes de cruzar la línea de meta de la última vuelta le dejó el camino libre a Tyler Reddick, quien le dio el ansiado triunfo al equipo 23XI, propiedad de la leyenda del baloncesto Michael Jordan. Hace apenas unas semanas el 23XI se encontraba en los juzgados, peleando contra NASCAR al acusarlo de monopólico, y hoy, ya con un arreglo entre abogados, puede disfrutar del triunfo en la carrera más famosa del mundo en este tipo de vehículos...

BANDERA VERDE… Ver a Jordan llorar por la victoria nos demuestra que el considerado por muchos como el mejor basquetbolista de la historia mantiene su espíritu competitivo y que ha entendido el sentido más puro de las carreras NASCAR. “No puedo creerlo. Es muy gratificante. Teníamos a cuatro pilotos peleando (del equipo). Reddick manejó increíble. Es un triunfo de equipo. Batallamos mucho todo el día, fue una gran estrategia todo el día, es increíble”, dijo cuando subió a Victory Lane a festejar junto a su piloto. Michael, junto a su socio Denny Hamlin (quien no pudo ganar debido al multiaccidente de la última vuelta) no sólo vencieron en la carrera en el Daytona International Speedway, sino que se impusieron a lo establecido en NASCAR y demostraron que los ideales de competencia justa, valen la pena defenderse...

ENTRADA A PITS… Para el mexicano Daniel Suárez este fue un buen arranque con su nuevo equipo, el Spire Motorsports, propiedad del TWG, los mismos dueños del Cadillac F1 Team. Dany cerró en cuarto en el Dual para asegurar un lugar en la parrilla de salida, y finalmente arañó el Top 10 al cruzar la meta en 13, de 41 participantes.

El regiomontano rodó en el grupo puntero, tuvo buenas paradas en pits, trabajó con otros autos con el mismo motor y finalmente se mantuvo en la pelea hasta la última vuelta. Eso es lo que espera Spire en el primer año, para sumar mejores resultados en las pistas donde tradicionalmente Suárez es bueno y poder pelear por un lugar en el nuevo esquema de Playoffs de la serie. Si Daniel se mantiene enfocado en el desarrollo del stock, sus fanáticos podrán soñar con un Top-10 general y su oportunidad de batallar por la Copa...

SALIDA DE PITS… La Fórmula 1 también tuvo actividad en pista la semana pasada, al celebrar su segunda tanda de pruebas de pretemporada. La categoría dejó el conocido y familiar Barcelona para probar en Sakhir, ya con los 11 equipos, toda vez que Williams finalmente pudo poner en el circuito a su nuevo monoplaza.

Estos tres días de pruebas dan esperanza a los tifosi sobre un buen desempeño de Ferrari, que lideró la segunda jornada gracias a Charles Leclerc; McLaren mantiene su etiqueta de favorito y fue el mejor en el día 1, y Mercedes cerró como el equipo más veloz, gracias a Kimi Antonelli, quien además fue el más veloz en todo el test. A estos tres equipos se suma Red Bull Racing como escudería para pelear los pódiums, mientras que la gran decepción fue Aston Martin, que a pesar de contar con el diseñador Adrian Newey no pudo meterse a los 10 mejores. El problema de Aston se debe al retraso de cuatro meses en la entrega de sus nuevas instalaciones. La serie tendrá una cadena de pruebas de pretemporada más, del 18 al 20 de febrero; ya les contaré...

BANDERA A CUADROS… Quien dio la nota vergonzosa de la semana fue el influencer mexicano Juca, quien participó en una “prueba” en los autos de la Fórmula E en Yeda, al lado de otros “famosos” del internet. El mexicano chocó fuertemente (de manera lateral) en el auto de la serie eléctrica, terminando de manera tajante las pruebas de ese monoplaza. Y es que hay algunas marcas que prefieren dar esos espacios a un “influencer” y no a un piloto en ciernes… lamentable y penoso asunto.

Así las cosas… sobre ruedas…