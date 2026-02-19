Jardine explica qué pasa con América en Liga MX: “Estamos en el periodo más difícil”

El técnico azulcrema reconoció el complicado momento del equipo, pero confía en que las Águilas saldrán adelante en el Clausura 2026.

El arranque del América en el Clausura 2026 no ha sido el esperado y su entrenador, André Jardine, aceptó que el equipo atraviesa una etapa complicada. En conferencia de prensa, el estratega brasileño señaló que el club vive “el periodo más difícil” tras los recientes éxitos, en medio de resultados irregulares y falta de contundencia.

¿Por qué Jardine dice que América vive su momento más difícil?

El técnico explicó que el equipo atraviesa un proceso de ajuste luego de una etapa de alta exigencia, tras disputar finales y conquistar títulos en torneos anteriores. Además, reconoció que el rendimiento ofensivo ha sido uno de los principales problemas.

Actualmente, el conjunto azulcrema registra uno de sus peores arranques goleadores en torneos cortos, con apenas tres goles en seis partidos, lo que refleja las dificultades en la generación y definición de jugadas.

¿Qué factores han complicado el torneo para las Águilas?

Jardine también ha señalado que el equipo enfrenta distintos retos, entre ellos:

La falta de contundencia en el ataque

La presión por mantener el nivel tras el tricampeonato

La obligación de cumplir con la Regla de Menores, donde el club está por debajo de los minutos requeridos

A esto se suma la derrota en el Clásico Nacional ante Chivas, donde incluso jugadores como Henry Martín reconocieron que el equipo no está generando suficientes oportunidades de gol.

¿Confía el técnico en revertir la situación?

Pese al momento, Jardine mantiene la confianza en el plantel y considera que este tipo de baches son parte natural de los ciclos exitosos. El equipo buscará reaccionar en las próximas jornadas para meterse en puestos de Liguilla.

El América enfrentará a Puebla en la Jornada 7, con la presión de mejorar su funcionamiento y resultados para dejar atrás lo que su entrenador describe como el tramo más complicado de su proceso.