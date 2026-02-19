Sergio Pérez tiene un recorrido sin fallos en Bahréin

Pretemporada en Bahréin. El Cadillac y Sergio Pérez poco a poco se van poniendo a modo para su debut en la temporada 2026 de la Fórmula 1. (@CadillacF1News_)

El Cadillac tuvo una mejor respuesta en el penúltimo día de pretemporada 2026 de Fórmula 1, Sergio Pérez logró completar las 50 vueltas y Valtteri Bottas 58, en la jornada del jueves que llevó a la nueva escudería a culminar en el séptimo sitio de la clasificación, que dominó el McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri.

‘Checo’ Pérez se encargó de cerrar la sesión con menos inconvenientes en el Circuito Internacional de Bahréin. Su trabajo estuvo dividido en tres etapas. La primera fue salir a afinar la configuración y probar el desgaste de los neumáticos.

Sergio se queda a 2.5 segundos de lo hecho por Mercedes

Luego vinieron las simulaciones de clasificación. En ese momento le montaron las gomas blandas y cronometró un tiempo de 1:35.369 para quedar a 2.5 segundos de lo hecho por el Mercedes.

Al final, Sergio Pérez pudo probar el nuevo sistema de arranque, tal como lo hizo Bottas el día previo.

En general, el equipo redujo la ventaja en el fondo del pelotón, al menos en los tiempos, al terminar en el séptimo sitio por detrás de McLaren, Mercedes, Red Bull, Haas, Alpine y Williams.

En la sesión de la mañana, Valtteri Bottas perdió algo de tiempo por la instalación de los rakes aerodinámicos. Sin embargo, el plan de trabajo se concretó conforme lo previsto y realizó una simulación de carrera que el equipo utilizó para planificar la configuración, la gestión de energía y el desgaste de los neumáticos.

El Cadillac no reportó mayores problemas

Cadillac finalizó así su décimo día de test antes del Gran Premio de Australia. El equipo ahora se enfila a su última jornada el viernes, día en el que Bottas cerrará, mientras que Sergio Pérez arrancará su última tanda de pruebas antes del debut del equipo en Melbourne.

A diferencia de otros días, Cadillac no reportó problemas mayores que limitaran el kilometraje de sus dos pilotos, pero el rendimiento aún parece lejano y, por ahora, los números dicen que estarían en una diferencia similar a la que tiene Aston Martin.