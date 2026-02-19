¿Sí viene Cristiano Ronaldo a México? Se revela cómo será la lista de Portugal para la Fecha FIFA de marzo

La Selección de Portugal tiene previsto viajar a México con su plantel estelar para el partido amistoso de la Fecha FIFA de marzo, por lo que Cristiano Ronaldo sí estaría contemplado para el duelo ante el Tricolor, de acuerdo con información de ESPN.

¿Vendrá Cristiano Ronaldo a México?

Fuentes consultadas por ESPN señalan que el técnico Roberto Martínez convocará a Cristiano Ronaldo junto con la base del equipo que disputará la Copa del Mundo 2026. Entre los nombres considerados también destacan Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rúben Dias, João Cancelo, Rafael Leão y João Félix.

La lista de 26 jugadores será muy similar a la convocatoria mundialista y solo podría modificarse en caso de lesiones o ajustes de último momento. La convocatoria oficial se dará a conocer después de la primera semana de marzo.

¿Cuándo y dónde será el México vs Portugal?

El partido entre México y Portugal se disputará el 28 de marzo, como parte de la reapertura del Estadio Azteca (Estadio Banorte). Tres días después, el conjunto europeo enfrentará a Estados Unidos en Atlanta.

Además, el equipo portugués llegará con anticipación al país para realizar un campamento de preparación en la Riviera Maya, como parte de su planificación rumbo al Mundial 2026.

El encuentro será uno de los ensayos más importantes para ambas selecciones en su camino hacia la Copa del Mundo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.