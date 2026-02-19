Zona Sur triunfa en el primer Juego de Estrellas de la LMS

SON UNAS GUERRERAS. Emociones al por mayor. (Sebastian Laureano Miranda)

La mexicana Samaria Benitez se convirtió en la Jugadora Más Valiosa de la primera edición del Juego de Estrellas de la Liga Mexicana de Softbol (LMS), disputado en el Estadio Domingo Santana, de León, Guanajuato, al conectar un hit productor de dos carreras que le dio el triunfo a la Zona Sur.

La jugadora de Olmecas de Tabasco se convirtió en la heroína de la noche, cuando conectó un hit por el central para remolcar a Marta Gasparotto y a McKenzie Clark, en la cuarta entrada y conseguir la carrera tres y cuatro, definitivas en la victoria de 3-5 de las estrellas de la Zona Sur.

Una noche histórica para la joven liga

Esta es la primera ocasión que la joven liga celebra un Juego de Estrellas y, como suele ser en otros certámenes, marca la mitad de temporada.

El combinado de estrellas de la Zona Sur (con representantes de Bravas de León, Diablos Rojos, El Águila y Las Olmecas) enfrentó al de Zona Norte (Algodoneras, Charros, Naranjeros y Sultanes), y juntos hicieron historia al enfrentarse en la casa de las Bravas de León, que lució lleno en sus tribunas para este encuentro.

Zona Sur pega primero y toma ventaja

Fue precisamente Zona Sur quien consiguió la carrera de la quiniela, en el cierre de la tercera entrada, gracias a una base por bola a Diana Vizcarra (El Águila), quien llegó a tercera por batazo de Janae Jefferson (Diablos) y fue impulsada por la cubana Leannelys Zayas (Diablos).

Las del Sur aumentaron la ventaja con un rally de tres carreras más en la cuarta, la primera de ellas de caballito, en los spikes de Erika Piancastelli (El Águila), quien la noche anterior resultó ganadora del Home Run Derby; y las dos remolcadas por Benítez: Gasparotto (Bravas) y Clark (Olmecas).

Contraataque norteño y emoción hasta el final

El combinado de la Zona Norte intentó alcanzar a las sureñas en la apertura del quinto rollo, con carreras de Ciara Bryan (Unión Laguna) y Morgan Howe (Sultanes), pero sus bates no pudieron mantener la ofensiva y apenas se colocaron 2-4.

Ambos equipos anotarían una más en la sexta (Baylee Klinger, de Sultanes, por el Norte, y la propia Samaria Benítez, por el Sur), para el 3-5 definitivo.

La jugada defensiva y las protagonistas del montículo

La jugada defensiva del partido corrió a cargo de la estadounidense Jazmyn Jackson, de Diablos Rojos, quien con dos mujeres en base y dos outs, ya en la sexta entrada, se aventó en el jardín izquierdo para atrapar un batazo de Klinger para el tercer out. Jackson dio un clavado hacia el frente y la manopla evitó el contacto con el piso, que hubiera traído dos carreras, para dar la voltereta a favor del Norte.

La pitcher ganadora fue Donnie Gobourne, de Olmecas, mientras que la derrota fue para Yeraldine Carrión, de Charros de Jalisco. El salvamento fue para Lisa Hop, de El Águila.

La LMS reanuda actividades

Este jueves se reanuda el calendario de la Liga Mexicana de Softbol y se da inicio a la segunda mitad de la campaña.