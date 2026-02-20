“Iba a ser un inicio duro”: Balance de ‘Checo’ Pérez con el Cadillac

Cadillac se alista para su debut en F1. Sergio Pérez asegura que el equilibrio del coche se siente bien, después de los test de pretemporada de la Fórmula 1 en Bahréin. (@CadillacNewsF1_)

Los test de pretemporada de Fórmula 1 en Bahréin llegaron a su fin este viernes, día en el que Sergio ‘Checo’ Pérez hizo una simulación de carrera, realizó 61 vueltas con el Cadillac y terminó décimo en los tiempos, pero eso no le asusta ya que el objetivo era encontrar los puntos débiles del coche.

El Gran Premio de Australia arranca el 7 de marzo, que es el debut de Cadillac en la máxima categoría del automovilismo, y allá será la próxima parada de los 11 equipos.

El piloto mexicano marcó su mejor tiempo en 1:40:842, a 7.153 del Ferrari de Charles Leclerc, líder de la jornada.

Valtteri Bottas cerró la sesión de la tarde, el finés dio 38 vueltas, la mejor la hizo en 1:35.290, en total Cadillac completó 99 vueltas.

Tras los tres días de pretemporada en Bahréin, ‘Checo’ Pérez dijo que Cadillac tiene un largo camino por recorrer en la temporada, de momento no le preocupan los tiempos.

El Cadillac se siente en equilibrio

“Se trata de encontrar los puntos débiles. Por el momento, el equilibrio del coche se siente bien. Creo que tenemos un coche equilibrado”, expresó Pérez enrueda de prensa.

“En cada prueba hemos mejorado bastante. Estamos haciendo muchos kilómetros, que ha sido la parte más importante para nosotros. Sabíamos que iba a ser un comienzo muy duro, pero se trata de qué tan rápido podemos desarrollarnos a partir de aquí”.

Sentar bases en la primera mitad del año

“El desafío aquí será desarrollar más que los equipos que tenemos delante. Ese es un desafío masivo que enfrentaremos durante el año. Se trata de sentar las bases en la primera mitad del año, para poder poner todo en el lugar correcto en el equipo y poder desarrollar el coche lo más rápido posible. Con suerte, podremos alcanzarlos pronto”, expresó Pérez.

“Como equipo, al ser nuevos y poner todos los departamentos en marcha, va a llevar algo de tiempo”, añadió el mexicano.

La temporada 2026 mara el regreso de Pérez a la Fórmula 1 luego de un año sabático tras su salida de Red Bull.