Pumas vs Tigres Femenil: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Liga MX Femenil

Pumas vs Tigres Femenil Las universitarias quieren seguir con buen paso en CU en la Liga MX Femenil (Crónica Digital)

Pumas y Tigres Femenil protagonizan uno de los partidos más interesantes de la jornada 10 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, a disputarse hoy en el Estadio Olímpico Universitario. A continuación, te presentamos todos los detalles del juego de este viernes 20 de febrero: horario y dónde ver en vivo.

Previa y pronóstico Pumas vs Tigres Femenil | Partido de la Jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil

El duelo enfrenta a dos de los mejores equipos de la actual campaña del futbol femenil mexicano. Club Universidad Nacional Femenil presume paso perfecto como local durante el semestre, con triunfos en casa frente a Querétaro, Mazatlán, Santos y Guadalajara, además de una racha de 346 minutos sin recibir gol en Ciudad Universitaria.

Las universitarias llegan tras empatar ante Juárez y buscan recuperar terreno en la clasificación, donde marchan justo detrás de las regiomontanas, con 17 puntos. Con un triunfo podrían acercarse a los primeros puestos en la recta final del torneo Clausura 2026.

Tigres UANL Femenil, por su parte, ocupa el sexto lugar con 18 puntos y mantiene un registro destacado como visitante, con 18 partidos consecutivos de liga y liguilla sin derrota fuera de casa. El equipo regio ha mostrado contundencia ofensiva, impulsado por Diana Ordóñez, quien ha participado en 12 de los 20 goles del equipo en el torneo.

El historial favorece ampliamente a las norteñas, con 13 triunfos en 16 enfrentamientos ante Pumas. El antecedente inmediato también respalda su dominio, con una victoria de 5-1 en el Apertura 2025. Aun así, el pronóstico es de un empate en CU.

¿A qué hora juegan Pumas vs Tigres Femenil hoy?

El partido entre Pumas y Tigres Femenil se disputa este viernes a las 18:00 horas, tiempo del centro de México

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido Pumas vs Tigres Femenil?

La transmisión del encuentro estará disponible en México a través de ViX (streaming) y el canal oficial de YouTube de la Liga MX Femenil

Alineaciones probables Pumas vs. Tigres Femenil

Pumas Femenil saltaría al terreno de juego con Jashia López en la portería, acompañada en zona defensiva por Karen Ramírez, Cristina Torres y Julissa Dávila, con Paola Chavero aportando equilibrio por el sector lateral. En el mediocampo aparecerían Alejandra Guerrero, Wendy Bonilla y Dorian Hernández como eje de recuperación y generación, mientras que el ataque estaría encabezado por Silvana Flores, Nayely Bolaños y Michelle González.

Por su parte, Tigres Femenil presentaría a Cecy Santiago bajo los tres postes, con una línea defensiva integrada por Jimena López, Greta Espinoza, Mariza Nascimento y Éve Périsset. En el centro del campo, Alexia Delgado y Emma Watson asumirían funciones de distribución, respaldando a un frente ofensivo de gran poder conformado por Thembi Kgatlana, Jennifer Hermoso, Diana Ordóñez y Myra Delgadillo.