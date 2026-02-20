¡Hat-Trick de Julián Quiñones! El delantero mexicano sigue en plan goleador

Julián Quiñones El delantero mexicano hizo un nuevo gol y es el máximo anotador del Al-Qadsiah esta temporada.

El delantero mexicano Julián Quiñones regresó esta tarde a la senda goleadora y marcó tres nuevos goles para su equipo en la Premier League de Arabia Saudita. De esta forma, llegó a 21 anotaciones y se colocó como el segundo máximo anotador individual en lo que va de este torneo, superando de momento a Cristiano Ronaldo.

Así fue el nuevo hat-trick de Julián Quiñones en Arabia Saudita

El año goleador de Julián Quiñones continúa con un triplete ante el Al-Okhdood

En su primer gol Quiñones se asoció dentro del área y abrió el balón para Turki Al-Ammar, quien mandó un centro aéreo que remató Mateo Retegui. El balón pegó en el travesaño del arco rival y Julián apareció para hacer el contrarremate de cabeza y poner el balón en las redes, adelantando a su equipo de forma parcial.

Para el segundo tiempo, Quiñones apareció de nueva cuenta en los minutos 74 y 87 para marcar nuevas anotaciones que le dieran el triunfo al Al-Qadsiah. Anteriormente en este mismo partido, a Julián Quiñones le anularon un gol por fuera de lugar.

De esta manera, el delantero mexicano ha dado al menos un gol u asistencia para su equipo en 11 de sus últimos 12 partidos, colocándose como uno de los futbolistas nacionales con mejor rendimiento en lo que va del año. Ahora, se espera que Javier Aguirre lo llame para el partido ante Portugal de la Fecha FIFA de marzo al Estadio Banorte.