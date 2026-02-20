Somi Lee reafirma su liderazgo con ronda de 61 en el Honda LPGA Tailandia

Honda LPGA Thailand. Somi Lee se emociona al realizarla ronda más baja de su carrera en Tailandia. (Foto especial)

La surcoreana Somi Lee firmó tarjeta de 61 golpes, la ronda más baja de su carrera, para colocarse con 127 golpes (-17) y tomar una ventaja de tres golpes tras 36 hoyos jugados en el Honda LPGA Thailand que se juega en Siam Country Club Old Course en Pattaya, Tailandia.

Detrás se encuentra la número 1 del mundo, Jeeno Thitikul, la tailandesa firmó un 63 para acumulado de -14 impactos.

Lee logró nueve birdies y un eagle, camino de igualar el récord del campo. Thitikul combinó siete birdies y un eagle para alcanzar, en ningún caso hubo bogeys.

Jeeno Thitikul festeja cumpleaños

Thitikul celebró cumpleaños 23, con el público cantándole “Feliz Cumpleaños” en sus hoyos de birdie. Dijo que recordará ese día tanto por la celebración como por su ronda.

“Durante los últimos dos días, he estado en una buena posición donde solo quiero que esté mi bola”, dijo. “Así que, si podemos colocar la bola donde sea seguro, sin demasiado riesgo, no debería ser un gran problema en este campo de golf”.

Lee, obviamente, también estaba satisfecha con su ronda. “En general, mis tiros salieron bien, pero incluso los que no salieron bien los pude salvar con mi putter, así que creo que eso es lo que en general salió bien hoy”, dijo.

Lee busca un título más

Lee busca su segundo título de la LPGA. Ganó el Campeonato Dow en junio de 2025. “Hoy tuve la mejor puntuación de mi vida, así que estoy emocionada, pero como la competencia no ha terminado y aún quedan dos días, solo quiero celebrarlo un poco”.

Las jugadoras tuvieron que luchar contra el calor que fue todo un reto, según la neozelandesa Lydia Ko, quien compartió el tercer puesto con la japonesa Chizzy Iwai tras un 64 sin bogeys. Pero el calor no desanimó a Ko, quien apreció el estado de su juego.

Gaby López a la baja

El calor también pareció afectar a la mexicana Gaby López que tras su primera ronda de 68, el viernes firmó uno sobre par (73) y lleva 142 (-2) en el acumulado que la descendió por debajo de la media tabla. La mexicana tiene dos rondas por delante para poder remontar el marcador.