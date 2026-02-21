¿Cristiano Ronaldo viene a México? Esto pide Portugal para que el “Bicho” juegue contra la selección en el Banorte (Facebook: Cristiano Ronaldo - Estadio Banorte)

Es un hecho: la selección mexicana enfrentará a Portugal en marzo, en un amistoso que forma parte de la Fecha FIFA de preparación rumbo al Mundial 2026.

El seleccionado portugués, dirigido por Roberto Martínez, se prepara para disputar uno de sus encuentros de preparación como parte de una gira por Norteamérica previa a la contienda mundialista.

El DT español expresó su respeto por el trabajo del técnico mexicano y señaló: “Tengo mucho respeto por el profe (Javier) Aguirre y cómo arma sus equipos, y va a ser un partido que nos va a servir mucho a las dos selecciones”, declaró el director técnico de Portugal previo al encuentro amistoso contra México.

Aunque el seleccionado se compone de 40 jugadores, que se espera, reduzcan a 26 con los dos partidos amistosos como prueba de fuego, los reflectores están puestos en un solo jugador: Cristiano Ronaldo.

Todo parece indicar que el “Bicho” estrenará el césped del Estadio Banorte —antes Estadio Azteca—. Un indicador podrían ser los estrictos requerimientos en algunos rubros; aquí te decimos qué pide Portugal para que la presencia de Cristiano Ronaldo esté confirmada en el amistoso frente a México en la Ciudad de México.

¿Qué pide Portugal para que Cristiano Ronaldo juegue el amistoso contra México?

De acuerdo con Gibrán Araige, “todo apunta a que sí estará Cristiano porque los requerimientos que está pidiendo Portugal son para un jugador de la talla de Cristiano”, afirmó el periodista especializado en deportes.

Enfatizó que los principales requerimientos de la Federación Portuguesa de Futbol para que Cristiano Ronaldo asista al partido inaugural del Estadio Banorte son cubrir especial cuidado “en el tema de seguridad, hospedaje y logística”, afirmó, sin ahondar en detalles.

¿Dónde se hospedará Portugal previo al amistoso contra México?

Aunque no ha sido confirmada oficialmente la asistencia de Cristiano Ronaldo al partido amistoso contra México, es probable que sí viaje junto al contingente portugués, pues estos partidos resultan clave para la preparación del equipo antes de la Copa del Mundo.

Portugal eligió como sede la Riviera Maya, en Cancún, Quintana Roo, para la concentración previa al partido amistoso que tendrá lugar el 28 de marzo en la Ciudad de México.

Será días antes del partido —en caso de confirmarse su participación— que Cristiano Ronaldo viaje a Santa Fe, al sur de la Ciudad de México, para hospedarse antes y después del encuentro amistoso contra México, según información de Araige.