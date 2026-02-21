Cruz Azul frena el retozar de las Chivas al son de 2-1

Liga MX Clausura 2026. Carlos Rodríguez celebra el gol que acabó con el empate ante las Chivas del Guadalajara. (EFE)

El Cruz Azul derrotó este sábado por 2-1 a las Chivas de Guadalajara en un trepidante partido para saltar al segundo lugar del torneo Clausura 2026 del futbol mexicano.

En la séptima jornada del campeonato, el uruguayo Gabriel Fernández y Carlos Rodríguez anotaron por los Azules, en tanto Ángel Sepúlveda descontó por las Chivas del estratega Gabriel Milito, que perdieron el paso perfecto, aunque siguieron como líderes.

Los primeros 30 minutos fueron intensos, con ambos cuadros en busca de la puerta contraria hasta que en el minuto 34, Fernández aceptó un balón del argentino Agustín Palavecino y de cabeza puso el 1-0.

Guadalajara reaccionó y estuvo cerca de empatar en los instantes finales del primer tiempo. En el segundo mantuvo el dominio y en el 68 creó peligro con una llegada de Hugo Camberos, detenido por el defensa colombiano Willer Ditta.

En el 79 Camberos estrelló el balón en el travesaño y fue en el 81, cuando Sepúlveda empató 1-1 con un golpe de cabeza, con asistencia de Ricardo Marín.

Cruz Azul fue paciente y en el 84 firmó la victoria con un cabezazo de Rodríguez a pase de Palavecino para llegar a cinco victorias, un empate, una derrota y 16 puntos; los celestes apareen en segundo lugar, con dos unidades menos que Guadalajara y una encima del campeón Toluca que un par de horas antes goleó por 3- 0 al Necaxa.