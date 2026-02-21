Necaxa vs Toluca HOY: dónde y cuándo ver el encuentro de la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX

El enfrentamiento entre Necaxa y Toluca se roba los reflectores en la Jornada 7 del Clausura 2026, un capítulo clave del torneo donde ambos clubes buscan consolidar su momento futbolístico.

El partido se disputará este sábado 21 de febrero en el Estadio Victoria, escenario que recibe a dos escuadras con objetivos claros y buen ritmo competitivo.

Los Rayos llegan con confianza tras una victoria reciente que les permitió mantener la inercia positiva, mientras que los Diablos Rojos se presentan en puestos altos de la tabla y con paso consistente en el campeonato.

Cómo llegan Necaxa y Toluca al partido

Necaxa

El conjunto hidrocálido ha mostrado un desempeño irregular pero competitivo en el torneo, ubicándose en la zona media de la clasificación con resultados que lo mantienen en la pelea por mejores puestos. Además, en su presentación más reciente logró un triunfo que fortaleció el ánimo del plantel.

El equipo busca hacerse fuerte en casa y sumar una victoria que lo acerque a la parte alta de la tabla, aprovechando el respaldo de su afición y la inercia de sus últimos encuentros.

Toluca

Los Diablos Rojos llegan como uno de los equipos más sólidos del torneo, situados en la parte alta con una buena cosecha de puntos y resultados positivos recientes.

Su ofensiva ha sido un factor determinante a lo largo del campeonato, y el objetivo en este compromiso es mantener la regularidad para seguir en la pelea por el liderato.

Historial y estadísticas

El historial reciente favorece a Toluca, que ha dominado los enfrentamientos más recientes entre ambos clubes, mientras que los números muestran una tendencia a partidos con varios goles cuando se enfrentan.

En términos generales, el promedio anotador en sus duelos supera las cuatro anotaciones por encuentro, lo que alimenta la expectativa de un choque abierto y dinámico.

Un duelo con implicaciones en la tabla

El partido forma parte de una jornada que puede empezar a perfilar el rumbo del torneo, ya que cada punto comienza a pesar conforme avanza el calendario.

Con ambos equipos separados por pocos puntos, el resultado podría influir directamente en la lucha por posiciones de clasificación, convirtiendo este enfrentamiento en uno de los más atractivos del fin de semana futbolero.