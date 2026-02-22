Pumas vs Monterrey: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo el partido de la Jornada 7 Liga MX

En un Estadio Olímpico Universitario vibrante, Pumas UNAM recibe este domingo 22 de febrero a CF Monterrey por la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX, en un duelo que promete intensidad, emociones y goles.
Pumas vs Monterrey: horario del partido de hoy en la Liga MX
El duelo empieza a las 17:00 horas (tiempo del centro de México)
Pumas vs Chivas Femenil: canal, cómo y dónde ver la Liga MX
El partido será transmitido por Canal 5, TUDN y streaming en ViX Premium.
¿Cómo llegan los equipos el partido?
Pumas llega con invicto en el torneo, tres victorias y tres empates, y la motivación de seguir en los primeros puestos de la tabla. Sin embargo, el historial reciente ante Rayados pesa: no vencen a Monterrey en Liga MX desde Clausura 2022 y acumulan más de una década sin triunfo sobre ellos en partidos oficiales; siete derrotas y tres empates en los últimos enfrentamientos.
¡Pero wow con tu gorrita Antu! 🧢🔝 @NewEraMx— PUMAS (@PumasMX) February 22, 2026
Llegamos a C.U. 👊#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/hU6JElL4Fq
Por su parte, Monterrey se presenta con un arranque irregular pero competitivo, con diez puntos sumados y capacidad ofensiva suficiente para complicar a cualquier rival, y la necesidad de escalar posiciones para meterse de lleno en la pelea por la liguilla.
¡Vamos los Ⓜ️uchachos!@Vidusacasas pic.twitter.com/JBsGCyxhIH— Rayados (@Rayados) February 22, 2026
Posibles alineaciones
Pumas UNAM
Portero: Keylor Navas
Defensa: Nathan Silva, Rubén Duarte, César Garza, Jesús Rivas
Mediocampo: Adalberto Carrasquilla, Álvaro Angulo, Alan Medina
Ataque: Juninho, Robert Morales, Uriel Antuna
Monterrey
Portero: Luis Cárdenas
Defensa: Stefan Medina, Gerardo Arteaga, Luis Reyes, Érick Aguirre
Mediocampo: Iker Fimbres, Sergio Canales, Lucas Ocampos, Jorge Rodríguez
Ataque: Germán Berterame