Pumas vs Monterrey: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo el partido de la Jornada 7 Liga MX

Partido Pumas vs Monterrey EN VIVO Fotoarte: La Crónica

En un Estadio Olímpico Universitario vibrante, Pumas UNAM recibe este domingo 22 de febrero a CF Monterrey por la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX, en un duelo que promete intensidad, emociones y goles.

Pumas vs Monterrey: horario del partido de hoy en la Liga MX

El duelo empieza a las 17:00 horas (tiempo del centro de México)

Pumas vs Chivas Femenil: canal, cómo y dónde ver la Liga MX

El partido será transmitido por Canal 5, TUDN y streaming en ViX Premium.

¿Cómo llegan los equipos el partido?

Pumas llega con invicto en el torneo, tres victorias y tres empates, y la motivación de seguir en los primeros puestos de la tabla. Sin embargo, el historial reciente ante Rayados pesa: no vencen a Monterrey en Liga MX desde Clausura 2022 y acumulan más de una década sin triunfo sobre ellos en partidos oficiales; siete derrotas y tres empates en los últimos enfrentamientos.

Por su parte, Monterrey se presenta con un arranque irregular pero competitivo, con diez puntos sumados y capacidad ofensiva suficiente para complicar a cualquier rival, y la necesidad de escalar posiciones para meterse de lleno en la pelea por la liguilla.

Posibles alineaciones

Pumas UNAM

Portero: Keylor Navas

Defensa: Nathan Silva, Rubén Duarte, César Garza, Jesús Rivas

Mediocampo: Adalberto Carrasquilla, Álvaro Angulo, Alan Medina

Ataque: Juninho, Robert Morales, Uriel Antuna

Monterrey

Portero: Luis Cárdenas

Defensa: Stefan Medina, Gerardo Arteaga, Luis Reyes, Érick Aguirre

Mediocampo: Iker Fimbres, Sergio Canales, Lucas Ocampos, Jorge Rodríguez

Ataque: Germán Berterame