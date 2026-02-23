Argentina jugará en Qatar durante la Fecha FIFA de marzo: disputará la Finalissima y un amistoso rumbo al Mundial 2026

La visita a Qatar tendrá un significado especial para Argentina, ya que será su regreso al país donde levantó su tercera Copa del Mundo en 2022. El Estadio Lusail volverá a ser el escenario de un partido de alto perfil para la Albiceleste, que busca mantenerse como una de las selecciones protagonistas del futbol internacional.

El partido amistoso Qatar vs Argentina en el Qatar Football Festival 2026 se jugará el martes 31 de marzo de 2026, como parte del Qatar Football Festival 2026 que se celebra entre el 26 y el 31 de marzo.

Horario y lugar del partido:

• Día: martes 31 de marzo de 2026

• Estadio: Estadio Lusail

• Hora de inicio: 07:00 horas (hora de la Ciudad de México)

🇶🇦 V 🇦🇷

🗓️ 31 de marzo

⏱️ 19:00 (hora de Doha)

🏟️ Estadio Lusail



Ya disponibles: Paquetes de viaje en colaboración con @qatarairways y @VisitQatar

25 de febrero: Puesta a la venta de las entradas para los partidos. pic.twitter.com/oGpafPEifX — Road to Qatar Español (@roadtoqatar_es) February 23, 2026

¿Qué partidos jugará Argentina en Qatar?

El compromiso principal será la Finalissima 2026, en la que la Albiceleste, campeona de la Copa América 2024, enfrentará a España, monarca de la Eurocopa 2024. El encuentro se disputará el 27 de marzo en el Estadio Lusail, el mismo escenario donde Argentina conquistó el título del Mundial de 2022.

Este duelo reunirá a los campeones de Sudamérica y Europa en un partido organizado por CONMEBOL y UEFA, que servirá como uno de los grandes exámenes para ambos equipos de cara a la Copa del Mundo de 2026.

El duelo entre Argentina y España se jugará el viernes 27 de marzo de 2026 en el Estadio Lusail, escenario de la final del Mundial de 2022.

Horario del partido:

• 12:00 horas (tiempo del centro de México)

Además, el equipo dirigido por Lionel Scaloni permanecerá en territorio qatarí para disputar un partido amistoso ante la Selección de Qatar el 31 de marzo, con el objetivo de mantener ritmo competitivo y probar variantes en la plantilla.

Estos encuentros forman parte del calendario de preparación del combinado argentino en su camino hacia el Mundial 2026, donde intentará defender su corona y llegar en su mejor nivel.