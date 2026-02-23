México vs Islandia: ¿Quién definirá si se juega el partido tras la ola de violencia por la caída de El Mencho?

México vs Islandia: Gobierno de Querétaro definirá si el partido se juega tras ola de violencia

El partido amistoso entre la Selección Mexicana e Islandia, programado para el miércoles 25 de febrero a las 20:00 horas en el Estadio Corregidora, continúa en pie pese a la incertidumbre generada por los hechos de violencia registrados en el país tras el operativo contra Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

Aunque la Federación Mexicana de Futbol (FMF) mantiene la organización del encuentro como parte de la preparación rumbo al Mundial de 2026, la decisión final sobre su realización no depende directamente del organismo.

¿Quién decidirá si se juega el México vs Islandia?

De acuerdo con información del periodista de ESPN, John Sutcliffe, la última palabra la tendrá el Gobierno del estado de Querétaro, que será el encargado de evaluar las condiciones de seguridad en la entidad y determinar si el partido puede disputarse con normalidad.

Las autoridades estatales analizarán el contexto para definir si:

• El encuentro se juega con público

• Se realiza a puerta cerrada

• O se implementan medidas adicionales de seguridad

Hasta el momento, no se han anunciado cambios de sede, fecha u horario.

El Tri se mantiene en preparación

La Selección Mexicana ya trabaja en Querétaro sin modificaciones en su agenda. El duelo ante Islandia forma parte de un compromiso fuera de Fecha FIFA, por lo que el plantel está integrado principalmente por jugadores de la Liga MX.

Por ahora, el encuentro sigue confirmado, pero su desarrollo dependerá de la evaluación final de las autoridades locales en materia de seguridad.