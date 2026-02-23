México vs Islandia: refuerzan seguridad en Querétaro previo al partido en La Corregidora

México vs Islandia en Querétaro Ante la violencia que recorrió varios estados del país, distintos eventos deportivos fueron cancelados el domingo 22 de febrero.

El domingo 22 de febrero, Querétaro fue uno de los estados que experimentó la violencia producida tras la captura y muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, por lo que se cuestionó si el enfrentamiento México vs Islandia seguiría en pie esta última semana de febrero.

Entre las consecuencias de los disturbios criminales llevados a cabo el día de ayer, distintos eventos culturales y deportivos se cancelaron, como lo fue la suspensión del encuentro Querétaro-Juárez que estaba programado en el Estadio La Corregidora.

¿Cancelarán el partido México vs Islandia programado para el 25 de febrero?

Con el propósito de salvaguardar la seguridad de la población, distintos eventos deportivos en el país fueron cancelados el domingo 22 de febrero, entre ellos encuentros importantes de la Liga MX y Liga Expansión MX, lo que causó la incertidumbre entre aficionados y aficionadas al deporte respecto al próximo partido que México tenía programado contra Islandia en Querétaro.

No obstante, la cadena ESPN reportó que la Federación Mexicana del Fútbol (FMF) mantiene su plan de concentración en Querétaro, donde ya han arribado sin contratiempos jugadores del Cruz Azul y Chivas, así como el cuerpo técnico, directiva y staff que se prepara para el enfrentamiento amistoso.

Hasta el momento, el programa continúa tal como se había estipulado anteriormente, con un encuentro entre México e Islandia para el miércoles 25 de febrero a las 20:00 horas de la noche, teniendo el Estadio La Corregidora como escenario del esperado partido.

¿Querétaro es seguro para el partido México vs Islandia?

De acuerdo con el Gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, informó a la población que las autoridades estatales se reunieron con elementos de la Guardia Nacional para coordinar la respuesta ante los actos violentos suscitados en el estado, entre los que destacaron el ataque a una tienda de conveniencia Oxxo y dos eventos realizados en la Carretera Federal 57.

“Les pido que tengamos mucha calma, que no entremos en psicosis”, pidió el mandatario del estado a través de un comunicado público difundido en sus cuentas oficiales de redes sociales.

Con trabajo y transparencia al informar, #Querétaro es y seguirá siendo seguro.



Ante los hechos de violencia en diversos estados de nuestro país, las fuerzas del orden de los tres niveles de gobierno estamos trabajando coordinados en nuestra entidad para prevenir situaciones de… pic.twitter.com/4Uth56oiuQ — Mauricio Kuri (@makugo) February 23, 2026

Añadió que cualquier información relevante respecto a la situación actual del país y del estado, se hará mediante los canales oficiales para evitar el pánico en la población.

“Las fuerzas de seguridad están actuando, están haciendo un gran patrullaje, estamos en grandes operativos”, informó el gobernador estatal, respaldado por testimonios de la seguridad aumentada en la carretera México-Querétaro, donde la Guardia Nacional patrulla la vialidad.

De acuerdo con el reporte de AS México, la ciudad continúa en Código Rojo, mas esta medida no tiene la intención de alarmar a las personas en el estado, sino salvaguardar su seguridad durante este lunes 23 de febrero.

En cuanto al Estadio La Corregidora, hay seguridad alrededor del recinto deportivo y los jugadores restantes por llegar a encuentro se transportarán vía aérea al estado.