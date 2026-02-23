Partidazo entre Cruz Azul y Chivas

PITA LA MÁQUINA. Cruz Azul es, sin duda, candidato al título por la gran calidad de plantilla que tiene y porque no le pesará tanto la ausencia de seleccionados en la liguilla. (Jose Luis Melgarejo/Jose Luis Melgarejo)

Gran partido el que nos regalaron Cruz Azul y Guadalajara la noche del sábado. Sin duda, el mejor de la jornada y, seguramente, el mejor del torneo. Ojalá vengan más encuentros de la misma calidad, ritmo, intensidad, goles y ambiente, porque el Cuauhtémoc tuvo una gran entrada a lo largo del torneo.

Para destacar la solidez de la Máquina, el nivel de sus jugadores y la intensidad con la que respondieron ante un equipo muy dinámico como Chivas. Larcamón fue muy cuestionado al final del torneo anterior y en las primeras jornadas de este, pero en las últimas semanas ha respondido con resultados a las críticas de los aficionados, que, sin argumentos y solo por el enojo del momento, pedían que se fuera del equipo. Increíble, pero así es el nivel de las redes sociales.

LARCAMÓN Y LAS EXIGENCIAS DE UN PLANTEL PODEROSO

Larcamón ha demostrado ser un técnico que arma muy buenos equipos con plantillas cortas, y ahora que tiene a uno de los equipos más completos de la Liga, por supuesto que deben aumentar también las exigencias; pero hay que analizar bien su funcionamiento y no solo opinar con las vísceras.

Cruz Azul es, sin duda, candidato al título por la gran calidad de plantilla que tiene y porque no le pesará tanto la ausencia de seleccionados en la liguilla, ya que ha demostrado que cuenta con elementos para suplirlos, a diferencia del Guadalajara.

CHIVAS, ENTRE DUDAS Y CERTEZAS

Las Chivas dieron un partido digno del primer lugar; por momentos fueron superiores y demostraron que son un equipo muy bien armado, con elementos para estar considerado entre los mejores. Va a ser un gran animador del torneo, pero la ausencia de seleccionados en la liguilla —a diferencia de la Máquina— es la gran duda.

Otra duda importante que deja el partido para Chivas es que, dando su mejor juego del torneo, perdieron. No les alcanzó.

EL PESO DE LAS AUSENCIAS Y EL MOMENTO DEL TORNEO

Si con equipo completo cayeron, cuando llegue el tiempo de las ausencias por selección será mucho más difícil.

Aún creo que Guadalajara está por debajo de Cruz Azul y Toluca, y todavía espero que los equipos regios levanten rumbo a la parte final del torneo, además de la incógnita en la que se ha convertido América, cuyo triunfo sobre Puebla puede ser el principio del cambio mental que tanto necesitan.

AGRADECER EL ESPECTÁCULO Y MIRAR LO QUE VIENE

Por lo pronto, hay que agradecer la propuesta de las Chivas y de Milito, disfrutarla y que la afición del Rebaño aproveche estas semanas. Quién sabe: en una de esas, los suplentes toman el mismo nivel de los titulares y nos dan una agradable sorpresa, para por fin dejar de dudar de Chivas.

Y, en otros temas mucho más importantes: la seguridad de los aficionados y jugadores es lo primordial. Ojalá el partido de la selección nacional se cambie de sede, se juegue a puerta cerrada o, de plano, se suspenda, porque el ambiente está muy pesado en el centro del país como para garantizar seguridad en un partido de futbol. Hay prioridades.