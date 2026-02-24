Desde Alemania exigen garantías de seguridad en México para el Mundial de 2026

Se exige seguridad. La ciudad de Guadalajara recibirá contados partidos para la Copa del Mundo FIFA 2026, después de los hechos violentos del fin de semana en las cercanías. (Foto especial)

La Federación Alemana de Futbol (DFB) a través de su dirigente Andreas Rettig calificó de “situación de guerra” los últimos acontecimientos en algunas entidades de México, después de la captura y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, quien fuera líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación.

Rettig declaró para un periódico local: “Esperemos que esta situación bélica se calme pronto y no se agrave [...] “Para ser sincero, ahora mismo no estoy entusiasmado por el Mundial”, mostrando su preocupación por la situación actual seguridad en México de cara la Copa del Mundo FIFA 2026 en verano.

Cuando le preguntaron si tenía ganas de que llegue el torneo, Rettig respondió en la Augsburger Allgemeine: “No en este momento.”

Exigen garantías de seguridad en México

A esa voz se sumó la de Christoph Ploss, coordinador de Turismo del Gobierno alemán, en declaraciones que publica este martes el diario ‘Handelsblatt’, en el que dijo que el Gobierno de Alemania exige a la FIFA que haya garantías de seguridad en México durante la celebración del Mundial 2026, ya que la protección de los turistas alemanes es una “prioridad máxima” para su gobierno.

Presidenta de México dijo en la mañanera: “Está garantizada”

Este martes en la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la seguridad en el país durante el torneo “está garantizada” y “no hay riesgo alguno” para las y los visitantes durante la Copa del Mundo.

Por su lado, la FIFA también emitió un comunicado en el cual indican que se ajustarán a “las medidas e instrucciones de las distintas agencias gubernamentales destinadas a garantizar la seguridad pública y restablecer la normalidad”, además, reafirman su “estrecha cooperación con las autoridades a nivel federal, estatal y local”.

Gianni Infantino de gira por Barranquilla

En unas horas, el presidente de la FIFA Gianni Infantino y Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, se reunirán en Barranquilla, Colombia para la inauguración del Centro de Alojamiento y Alto Rendimiento de la Federación Colombiana de Futbol (FCF).