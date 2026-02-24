FIFA despeja dudas sobre México y el Mundial 2026 tras ola de violencia

La FIFA se pronunció sobre la situación de seguridad en México rumbo al Mundial 2026, luego de la ola de violencia registrada tras el operativo en el que murió Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

El organismo rector del futbol mundial aseguró que, por ahora, no existe riesgo para que México mantenga sus sedes y que el torneo se desarrollará conforme a lo planeado.

¿Qué dijo la FIFA sobre México?

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, afirmó que el organismo está tranquilo respecto a la organización del Mundial en territorio mexicano.

“Muy tranquilo, todo muy bien. Va a ser todo espectacular”, declaró el dirigente en sus primeras reacciones tras los hechos de violencia.

México será coanfitrión junto con Estados Unidos y Canadá del torneo que se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026.

FIFA monitorea la situación de seguridad

Aunque el mensaje fue de confianza, la FIFA también confirmó que mantiene contacto constante con las autoridades mexicanas y que sigue de cerca la situación, especialmente en estados como Jalisco, donde se registraron los principales incidentes.

El organismo señaló que trabajará de la mano con los gobiernos federal, estatal y local para garantizar la seguridad de selecciones, aficionados y personal del torneo.

México mantiene sus sedes mundialistas

Autoridades locales y el Comité Organizador reiteraron que no existe ninguna notificación de la FIFA para retirar sedes.

Las tres ciudades mexicanas confirmadas son:

• Ciudad de México

• Guadalajara

• Monterrey

En total, el país albergará 13 partidos del Mundial, incluida la inauguración en el Estadio Azteca.

Contexto de la preocupación

La incertidumbre surgió luego de los hechos violentos registrados en varios estados del país, con bloqueos, incendios y enfrentamientos tras el operativo contra el líder del CJNG, lo que generó cuestionamientos internacionales sobre la seguridad del evento.

Pese a ello, el gobierno federal también ha asegurado que no hay riesgo para los visitantes y que la situación está bajo control.